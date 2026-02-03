男扮女裝按摩師露臀遭控性騷 嘉義地院判免賠：姿勢變換非故意

嘉義一名女子前年到按摩店油壓，指控男扮女裝按摩師在過程中以手觸碰私密處，還跨坐導致下體隔著丁字褲碰到她的臀部，甚至在結束時目睹男方臀部外露。女方深感被冒犯，向法院請求20萬元精神慰撫金。嘉義地方法院二審審理後，認同原審見解，認為證據不足以證明有性騷擾行為，且男方露臀係因按摩姿勢變換所致，裁定駁回上訴，男方免賠定讞。

判決指出，女方在2023年10月前往嘉義縣一處紓壓店，由穿著短裙、女裝的男按摩師進行全身按摩。女方主張男方利用按摩大腿、臀部的機會，多次以手指按揉其私密處，且男方跨坐其身上時，讓她感受到男性下體碰觸；當她驚覺有異回頭查看，更目睹男方短裙下僅穿丁字褲且雙臀外露，嚇得立刻終止按摩並報警提告。

法院審理時，男方全盤否認指控。男方表示自己雖然生理性別為男性，但平日性別認同及穿搭皆以女性為主，當天是因為按摩施力及半蹲姿勢，難免導致連身短裙往上拉，絕非故意暴露隱私部位，更沒有觸碰對方的私密處。