男大生要少女傳裸照、性影像...結果對方是兒童 法院開恩判緩刑

林姓男大生在社群媒體認識一名少女，對方自稱滿15歲，男大生要求傳裸照、性影像，小女生配合拍攝傳送，結果女生未滿12歲，依兒童及少年性剝削防制條例林的最低度刑為3年；台南地院考量林承認犯行，賠償達成和解、取得原諒，判刑1年8月，宣告緩刑3年。可上訴。

台南市婦幼警察隊警務員潘品如指出，寒假期間，家長與未成年孩子應注意有心人士網路交友的四種手法，包括交換網路帳號每日問候關心，發展情侶關係；在網路遊戲找戰友，實則物色下手對象；透過社群媒體亂槍打鳥，以金錢引誘；假稱模特兒徵才，誘拐傳照追逐明星夢。

潘品如表示，若家長發現孩子不幸被騙裸照或是私密影像已遭外流，首先不要刪對方好友資料，截圖保留對話紀錄；儲存外流網頁完整網址，擷取網頁畫面包括發布者帳號、貼文；求助信任的家人或師長，儘速報案；向「性影像處理中心」申訴，要求下架。

判決書指出，林姓男大生2024年11月初晚上10時許，透過通訊軟體Instagram結識自稱已滿15歲的少女，林引誘少女自行拍攝裸露身體照片、自慰及裸露身體影片，少女即在台南市住處房間內，使用平板電腦拍攝裸露照片5張及裸露私密部位性影像3部傳給林。

案經女生父親發現，報警提告；檢方偵訊、法院審理時，林姓男大生均承認犯行，但表示女生在IG訊息中稱已滿15歲，不知道其實未滿12歲，並提出對話紀錄為證。法院認定事證明確，林應依法論科，不過採信林主觀上認為女生是未滿18歲少女。

法院認為，林觸犯兒童及少年性剝削防制條例之引誘使少年自行拍攝性影像罪，林多次引誘使少女自行拍攝性影像行為，顯是基於單一犯意，反覆實施而侵害同一法益，應認是接續犯而僅論以一罪；林已與少女及法定代理人以7萬元金額達成調解，對方表示願意原諒。

法院指出，林觸犯法條，法定最低度刑為有期徒刑3年，考量林犯案手段尚屬平和，並未散布性影像，承認犯行及達成調解等，依其客觀犯行與主觀惡性等，若量處法定最低度刑有過重之嫌，依刑法第59條酌減其刑。

法院審酌，林正值青年，為滿足一己私慾，明知少女年紀尚輕，罔顧其身心健康、心靈感受及人格發展健全性，引誘拍攝性影像，嚴重影響人格及身心健全發展；考量林有悔悟之心，依其犯案動機、目的、手段，大學就學智識程度、家庭生活、經濟狀況等，判刑1年8月。