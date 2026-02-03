台積電工程師至咖啡廳裝針孔...警擴大偵辦 他還在住家偷拍來訪女友人

台積電鄭姓工程師前往台南咖啡廳，竟至廁所裝設芳香盒造型針孔攝影機，偷拍到3人如廁性影像，警擴大偵辦，至鄭位於新竹的住家搜索，起出大量穿著校服的少女性影像，更發現鄭竟在住家裝針孔偷拍來訪的女性友人，共有5人被攝錄，台南地院將鄭判刑1年。可上訴。

據了解，鄭的判決出爐後，相關人士在社群媒體Threads上公布判決，指出讓受害者最痛心的是，在可以易科罰金的情況下，鄭還在台積電繼續穩穩當工程師過好日子；受害者尋求婦女救援基金會的協助，明明不想再見到鄭，還是出庭陳述，希望能讓他被關，最後司法仍不如人願。

判決書指出，鄭姓男子2024年11月16日下午1時許，在台南市安平區一間咖啡店內，將芳香盒造型的針孔攝影機（含鏡頭、記憶卡及充電裝置）1組藏放在廁所洗手台左側，因此拍攝到3人上廁所時身體隱私部位的性影像；案經店員發現報警，警方起出攝影機。

台南市警方擴大偵辦，持搜索票至鄭姓男子新竹住處搜索，當場再扣到針孔攝影機2組、犯案用IPHONE手機、硬碟、筆記型電腦、網路磁碟機、電腦主機等；警方在鄭的手機及電腦內發現許多身穿校服少女的如廁、更衣或裸露身體、發生性行為等性影像，共有12項事證。

另外，警方還起出5名女子在鄭姓男子住家洗澡、上廁所遭偷拍的影像，其中一人在2023年6月間總計被拍了6段畫面，1人在2020年2月間被拍了2段畫面，其餘3人則均在2023年10月間被拍了1段畫面；檢方偵訊時，鄭辯稱少女的性影像都是在成人網站論壇上下載。

鄭指出，他是在「wk論壇、sis001論壇、voohk論壇、XVideos、85Tube」等網站下載影像，另外5人在他家的性影像，則承認將針孔攝影機2組安裝在住處廁所內偷拍；檢方將鄭依刑法無故攝錄性影像罪、兒童及少年性剝削防制條例無故持有兒童或少年性影像等罪嫌提起公訴。

法院審理時，鄭與咖啡廳3名被害人達成調解，3人撤回告訴，判決公訴不受理；至於持有兒童或少年性影像以及在住家偷拍5名女性友人等，鄭承認分

別是從網路下載，以及趁友人到住家拜訪時偷拍，法院認定鄭涉及共計6次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

法院指出，鄭攝錄女性友人在住家如廁或盥洗性影像，嚴重侵害5人隱私，使5人受有一定驚嚇及心理創傷；即使鄭表明希望和解，但5人均無意願調解，鄭迄今未賠償5人損害、未獲得5人原諒，不過鄭過去沒有犯罪紀錄，在偵查及審理期間均承認犯行。