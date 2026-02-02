假借宿睡旁邊…高雄女半夜突變臉 指侵女同事10分鐘挨告

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓女子和女同事上酒吧，林女護送同事回到租屋處後，卻涉嫌強吻、揉胸、指侵得逞，女同事報警提告，林女被依妨害性自主罪判刑3年半，高雄高分院審理後，考量林女改口認罪，並賠償和解，改判2年、緩刑5年。

判決指出，2023年10月14日凌晨1時許，林女陪女同事到新興區某酒吧飲酒作樂，事後林女陪同女同事回到租屋處休息，林女假借時間晚了，想在女同事家借住一晚，女同事同意後讓林女留下來一起睡。

結果林女卻將女同事壓制在床上，不僅親吻耳朵、撫摸胸部，還以手指性侵得逞，事後女同事將過程告訴好友並報警處理，警方依妨害性自主罪嫌，將林女移送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院審理時，林女喊冤，稱當天是個美好的夜晚，不懂女同事為何事後態度丕變，兩人是合意，她並未性侵對方。

但女同事指證歷歷，稱她想說是女生沒關係，當晚林女睡她旁邊，半夜突然吻她左邊耳朵下緣處，左手揉其胸後，壓住其上半身，她反抗說「不要、不行」，林女仍用右手指侵害她私處，長達10分鐘，讓她感到非常噁心。

法官依據林女事後訊息，發現林女事後曾提及「但一定是造成了你很大的不舒服」、「我先跟你道歉」、「對不起」等語，認定林女違背女同事意願，依妨害性自主判決有期徒刑3年6月。

林女不服上訴，高雄高分院審酌她改口認罪，與女同事達成賠償和解，改判徒刑2年，宣告緩刑5年及保護管束。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
妨害性自主 性侵 提告

