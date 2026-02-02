牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

台南市一間牙醫診所蔡姓院長見牙醫女助理即將離職，拿出2千元交付，卻趁機擁抱再親臉頰，更拉下對方口罩強吻嘴唇，還稱「可以再放肆一點嗎」；女助理離職立即報警提告，台南地院審理時，蔡認罪並賠償15萬元達成調解，依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，台南市一間牙醫診所蔡姓院長去年5月1日晚間7時許，在醫師休息室內，以感謝及餞別牙醫女助理為由，交付紅包2千元，並張開雙臂擁抱她；女助理以為院長是出於禮貌的送別擁抱，並未閃避，沒想到蔡隨即施加力量將她環抱。

蔡再親吻女助理側臉，又拉下女助理口罩，強吻其嘴唇數秒，並不顧對方閃躲、反抗，持續強抱，還詢問「可以再放肆一點嗎？」女助理不斷掙扎反抗，蔡才罷手；女助理當晚離職後，傳Line給蔡表示感到不適，蔡回訊道歉，女助理隔天凌晨1時許就到派出所報警提告。

檢方偵訊時，蔡承認有擁抱女助理，並拉下對方口罩親吻嘴唇一下，依強制猥褻罪提起公訴；法院審理時，蔡承認犯行，改依簡易判決處刑，認定蔡從事醫療業務，不思尊重女助理身體自主權，違反其意願強制猥褻，致女助理身心受創，實屬可議。