高雄男粉絲瘋狂私訊淫穢留言 女藝人嚇壞提告恐嚇
高雄一名蔡姓男子自稱是某位女藝人的粉絲，卻因愛慕變調，多次透過臉書私訊傳送淫穢留言，甚至帶有性攻擊的言論，令被害女藝人不堪其擾，心生畏懼報警，高雄地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪判處蔡男有期徒刑3個月。
判決指出，被告蔡姓男子因喜愛被害女藝人，因而成為她的粉絲，但蔡男未拿捏好與偶像互動的分際，於2024年8月至9月間，接續利用其手機綁定的臉書化名帳號，密集傳送私訊騷擾偶像。
蔡男傳送的內容極度露骨且具攻擊性，不僅留言「想邊吃O子邊X妳」、「J水滿了好想X入」，甚至恐嚇「好身材回台灣晚上來高雄旅館給我，我想X妳」、「好想躺著吃O邊頂X用力射J」、「全部射入子宮裡」等語。
女藝人收到訊息後感到極度恐懼，認為自身安全受到威脅，遂向新北市警方報案，案件移送高雄地檢署偵辦。
高雄地方法院審理時，蔡男坦承犯行。法官認為，蔡男身為粉絲，本應尊重偶像，卻透過網路傳送恐嚇訊息，已屬網路暴力，嚴重影響偶像的日常生活與社會活動。
法官審酌，雖然蔡男犯後坦承犯行，且自陳犯罪動機與家庭狀況，但考量其行為對被害人造成心理陰影，且女藝人明確表達不願和解的立場，因此法官依恐嚇危害安全罪量處蔡男有期徒刑3月，得易科罰金。
