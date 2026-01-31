影／高雄無業中年大叔電影院偷拍女子胸臀 遭人壓制扭交警方

46歲無業蔡姓男子昨深夜在高市環球電影院散場搭電梯時，趁隙持手機偷拍女子胸部及臀部，被害人民眾見狀喝斥，一群人待電梯門打開，見義勇為的男子將蔡男壓制在地，扭交警方；警方確認手機內有偷拍畫面，將蔡上銬帶回偵辦。

網路社群Threads昨深夜有網友貼文指，從環球看電影出來，想說怎麼有人被押著，好像是偷拍，真的很噁，後來警察就把人帶走了。

苓雅警分局指出，昨深夜11時8分接獲民眾通報，指電影院有偷拍狼，警方趕抵現場處置；經警方了解，當時一名女子在電影散場後，搭電梯離場，發現蔡姓男子持手機偷拍他，於是立即阻止，當時有男子也從電影院同時搭電梯，目睹後協助先將蔡男壓制在地，引起不少散場民眾駐足圍觀。