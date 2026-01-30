快訊

趁午睡偷摸女童下體、偷拍 約30人受害 南檢起訴安親班狼師

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有女童去年9月間遭安親班張姓男師趁午睡時，將手伸入內褲碰觸其下體，女童填寫性平學習單而揭露張師為慣犯，去年10月搜索後拘提在押，檢警經還原其扣案手機、攝影機，勘驗超過400張照片，比對近6年來約30名女童遭偷拍或強制猥褻，檢方今偵結起訴，並建議從重量刑。

檢方起訴，張為台南私立安親班老師，2021年9月至去年6月間在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童下體，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童手隔著褲子觸碰自己下體等，分別對5名女童、共計10次強制猥褻或乘機猥褻行為。

此外，2019年6月至去年6月間，將攝影機藏在安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著不知名女童如廁的性影像。

同時，2020年8月11日、2022年3月3，分別趁不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童下體17張、2張照片，乘機猥褻及拍攝女童性影像。

檢方指出，有女童於去年9月間，將遭受張猥褻的情形填寫在性平學習單 ，經學校報警，台南婦幼警察隊報請婦幼專組檢察官指揮偵辦，因此案嚴重侵害與影響兒童權益及身心發展，檢察官在司法詢問員協助下，細心詢問兒童相關案情，慎重檢視相關資訊後，發現應有多名被害人。

同時，去年10月14日指揮警方搜索，扣押張手機、攝影機等物並拘提到案，並同年月15日羈押在案。

檢方表示，檢察官就扣案手機、攝影機進行數位鑑識與還原，反覆搜尋確認相關影像，因犯案時間長達數年，且受限於拍攝距離、角度、解析度以及部分影像遭刪除等因素，經勘驗超過400 張照片，才比對出應有近30名被害人。

檢方指出，張長時間利用教職機會，對眾多兒童強制猥褻、乘機猥褻或拍攝性影像，殘害兒童人格、身心健全發展甚鉅，嚴重違背教師應有職業道德以及徹底破壞家長、學生對教師信任；且犯後態度不佳，先全然否認、狡詞以辯，再陸續承認部分犯行，至最後一次偵訊才承認全部犯行。

檢方認為，張曾在案發後，擅自接觸與質疑被害人，造成被害人二次傷害，依對於未滿14歲女子強制猥褻、成年人故意對兒童乘機猥褻等罪嫌起訴，建請法官從重量刑。

檢方指出，張男長時間利用教職機會，對眾多兒童強制猥褻、乘機猥褻或拍攝性影像，殘害兒童人格、身心健全發展甚鉅，建請法官從重量刑。圖／本報資料照
檢方指出，張男長時間利用教職機會，對眾多兒童強制猥褻、乘機猥褻或拍攝性影像，殘害兒童人格、身心健全發展甚鉅，建請法官從重量刑。圖／本報資料照

女童 猥褻 安親班

