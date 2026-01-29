拍不雅影片未依約定刪除 2前男友散布竟傳到現任男友手上
新北市1名女子同意男友（甲男），拍下她替他口交的影像。甲男未依她的要求看完後刪除，分手後竟又傳給她的下一個前男友（乙男）看。乙男散布影像，輾轉傳給被害女子的現任男友（丙男）。法官認定甲男、乙男有罪，各判刑6月，兩人因各賠償10萬元達成和解，緩刑2年。
判決指出，1名女子前年3月間，與甲男在旅館發生性行為時，同意甲男用手機拍下她替他口交的性影像，但告知看完需刪除。
甲男事後未經這名女子同意，前年10月間把這段性影像，透過通訊軟體分享手機螢幕畫面方式，播送給乙男觀看。乙男用螢幕錄影方式拍下這段性影像，未經這名女子同意，傳送給另1名女性友人觀看。
乙男的女性友人把這段影片，傳給被害女子的現任男友觀看，被害女子得知後報案。警方通知甲男、乙男到案說明後，將全案函送法辦。
基隆地檢署檢察官偵查時，甲男、乙男都認罪，檢方依涉嫌違反刑法第319條之3第1項，未經他人同意，無故散布、播送供人觀覽其性影像罪嫌起訴兩人。
基隆地方法院審理時，甲男和乙男已各自賠償10萬元給被害女子，並同意將性影像全部刪除，如有任何再散佈影片情事，兩人均同意支付懲罰性違約金50萬達成和解。法官指甲男和乙男犯行明確，各處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。緩刑2年。全案可上訴。
