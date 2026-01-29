快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

趁朋友酒醉趴按摩床性侵 新竹殯葬業者賠償和解判1年6月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。新竹地院審理後，認定陳男涉犯乘機性交罪，考量其犯後坦承、已與被害人和解並賠償，最終判處有期徒刑1年6月。

判決書指出，陳男與小慧為朋友關係，去年1月31日清晨5時許，陳男與小慧一同前往新竹市某越式養生會館按摩，小慧因不勝酒力陷入酒醉狀態，趴臥在按摩床上休息。陳男見小慧意識不清、無法抗拒，竟脫去對方褲子後，從背後對其性侵得逞。

小慧過程中因感覺異樣驚醒，發現陳男趴在身上，當場呼救，陳男隨即停止行為，小慧逃離現場後，前往附近便利商店聯絡友人求助，隨後在友人陪同下驗傷並報警。

法官認為，陳男欠缺自制力，利用被害人酒醉、無法抗拒之際性侵，嚴重侵害他人身體自主權，對被害人身心造成重大傷害。審酌陳男犯後坦承犯行，並已與被害人和解、給付和解金完畢，被害人亦撤回告訴、不再追究，最終依乘機性交罪，判處陳男有期徒刑1年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。示意圖／ingimage
新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。示意圖／ingimage

被害人 新竹 性侵 按摩

延伸閱讀

24年前曾綑綁性侵3女…桃消防助理員又偷拍性愛片藏辦公室 遭免職

尾牙旺季喝酒搭捷運要注意 嘔吐趴臥恐罰7500元

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

「有教化可能」殺害性侵馬國女大生三判死又逆轉 基層警無奈、不滿

相關新聞

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

世界先進工程師張男婚後不到1年與同事林女發展婚外情，元配陳女發現後，憤而對小三提告。新竹地院審理後，認定第三者林女明知對...

趁朋友酒醉趴按摩床性侵 新竹殯葬業者賠償和解判1年6月

新竹從事殯葬業的陳男趁友人小慧（化名）酒醉時，在越式養生館內性侵她，事後小慧驚醒呼救並報警。新竹地院審理後，認定陳男涉犯...

24年前曾綑綁性侵3女…桃消防助理員又偷拍性愛片藏辦公室 遭免職

桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性...

外公性侵襲胸2外孫女...外婆還護夫 法官重判8年10月

彰化縣一名外祖父對未滿14歲的2名外孫女分別性侵8次，和趁外孫女睡覺時襲胸1次，惡行被外孫女揭露後，外祖父與外祖母還指責...

色男手機偷存少女裸照遭搜索 數位鑑識曝光高達232張...下場出爐

國內性影像犯罪逐漸氾濫，檢警針對創意私房、台版N號房等不法網站陸續查緝，除斬斷源頭對於增加需求的「持有者」也修法論罪；羅...

NONO遭控妨害性自主二審出庭 面對鏡頭不發一語

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服上訴，台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。