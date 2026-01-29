尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

世界先進工程師張男婚後不到1年與同事林女發展婚外情，元配陳女發現後，憤而對小三提告。新竹地院審理後，認定第三者林女明知對方已婚，仍與其發生親密關係，判林女須賠償元配30萬。

判決書指出，陳女與張男於2024年3月31日結婚，育有一名未成年子女。張男任職於世界先進公司，去年1月中旬在公司尾牙認識林女。婚姻存續期間，陳女發現兩人頻繁傳送曖昧訊息，林女不僅要求張男哄其入睡，還多次慫恿張男離婚，互動內容已非一般同事或朋友往來。

陳女去年2月與林女攤牌，對方一度承諾會刪除聯絡方式。事後張男仍多次深夜返家，陳女調閱丈夫車上行車紀錄器後發現，兩人未切斷聯繫，林女曾搭乘張男車輛返回其住處，也曾在深夜從車上於世界先進公司二廠附近下車。

去年5月陳女致電林女對質，林女坦承雙方藕斷絲連，期間張男曾多次開車接送，下車時會擁抱、親吻；張男也自己承認，曾兩度與林女前往頭份汽車旅館發生性行為。陳女認為婚姻與家庭遭嚴重破壞，提告向林女求償80萬元。

法官審理時，張男以證人身分出庭作證，證實與林女於公司尾牙認識，林女知悉其已婚身分，雙方除接送往返外，確實有親吻、擁抱，並發生2次性關係。法院認定，林女行為已逾越一般男女正常交往分際，侵害原告配偶權，判林女應賠償陳女30萬精神慰撫金。

世界先進工程師張男婚後不到1年與同事林女發展婚外情，元配陳女發現後，憤而對小三提告。示意圖／Ingimage
性關係 婚姻 提告 尾牙

