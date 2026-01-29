快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

聽新聞
0:00 / 0:00

24年前曾綑綁性侵3女…桃消防助理員又偷拍性愛片藏辦公室 遭免職

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性愛影片存放在公務電腦「花冊」資料夾，他另侵占其餘女子皮包內現金，懲戒法院審理後判決楊免除職務，可上訴。

楊仁碩2002年7月18日凌晨尾隨一名女子進入住處電梯，持水果刀強押至頂樓性侵，並搶走2000元等；同年12月20日傍晚，楊又以同樣手法強押一對姊妹至頂樓，並以膠帶纏繞雙眼和手腳，二度性侵姊姊。

2003年2月22日凌晨，楊仁碩又持水果刀躲在某社區電梯前，將被害女子押至頂樓性侵並奪取3000元。然而，3案在當時並未逮到凶嫌而成為懸案，直到楊2023年7月間和女網友約砲，被對方指控性侵，警方採集比對DNA，才發現他是3起懸案的凶嫌，但因案件已過追訴期，檢方處分不起訴。

楊仁碩2021年9月19日開車載一名女子出遊，見女子裝有2000元的皮包遺留在車上，便侵占入己；楊2022年6月至7月間，和女網友相約至商務旅館嘿咻，過程中拿手機竊錄對方全裸的性影像；隔年7月9日，楊再約另名女網友發生性行為，又偷拍對方下體照片。警方搜索楊仁碩的辦公處所，在公務電腦中名為「花冊」的資料夾內，發現相關性愛影像。

刑事部分，一審依侵占、無故以錄影竊錄他人身體隱私部位等罪共判處11月徒刑，可易科罰金；楊僅針對其中一名女網友部分提上訴，二審改判5月得易科罰金之刑，全案確定。

桃園市政府也將楊仁碩移送懲戒法院審理，懲戒法院指出，楊坦承20多年前性侵3名女子，雖檢察官以逾時效為由處分不起訴，桃市府也未將此列為本案移送懲戒範圍，但楊擔任公務員期間，又多次違法侵害人民財產、秘密及性隱私，可見楊擔任公務員前後，犯罪惡習並無不同，品行惡劣。

懲戒法院指出，桃市府也認定楊曾在在辦公場所走廊，故意以肩膀碰撞同仁，稱「不然你要怎樣」，又經常於上班時間頻繁、長時間的講電話，疑似兼營其他營利事業，且2022年1月間至2025年8月平時成績考核紀錄表記載工作態度傲慢、能力差、工作消極、執行業務能力差等，另楊2016年至桃園消防局服務迄今，考績只有1年甲等，其餘8年均為乙等，甚至考成分數有2年只有70分。

懲戒法院認為，楊將竊錄的性影像存在公務電腦中，可見毫不尊重機關的設備與事務，認為楊在本案發生前後期間，服公職態度不僅傲慢蠻橫，行為有欠檢點，也因無心於公務，對工作缺乏熱忱，導致工作態度消極推諉、勉強應付，嚴重影響公務品質及工作團隊士氣。

判決指出，楊仁碩沒有坦承全部違法行為，也沒有和全部被害人達成和解，犯後態度不佳，審酌他嚴重損害公務員名譽及政府信譽，認為楊已不適任公務員職務，有懲戒汰除退場的必要，判決免除職務。

桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性愛影片存放在公務電腦「花冊」資料夾，懲戒法院判決楊免除職務。示意圖／AI生成
桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性愛影片存放在公務電腦「花冊」資料夾，懲戒法院判決楊免除職務。示意圖／AI生成

性侵

延伸閱讀

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫長文痛訴司法

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

「有教化可能」殺害性侵馬國女大生三判死又逆轉 基層警無奈、不滿

外公性侵襲胸2外孫女...外婆還護夫 法官重判8年10月

相關新聞

24年前曾綑綁性侵3女…桃消防助理員又偷拍性愛片藏辦公室 遭免職

桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性...

外公性侵襲胸2外孫女...外婆還護夫 法官重判8年10月

彰化縣一名外祖父對未滿14歲的2名外孫女分別性侵8次，和趁外孫女睡覺時襲胸1次，惡行被外孫女揭露後，外祖父與外祖母還指責...

色男手機偷存少女裸照遭搜索 數位鑑識曝光高達232張...下場出爐

國內性影像犯罪逐漸氾濫，檢警針對創意私房、台版N號房等不法網站陸續查緝，除斬斷源頭對於增加需求的「持有者」也修法論罪；羅...

NONO遭控妨害性自主二審出庭 面對鏡頭不發一語

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服上訴，台灣...

台中夫妻創業開店...夫偷吃女店員 小三被告喊冤：我說不行他說會處理

台中市一對夫妻一起前年創業開店，但經營不到一年，闆娘即發現，丈夫與店內女店員有染，多次發生性關係，闆娘氣得與丈夫離婚，也...

北市妙齡女遭怪男跟騷、送禮物 Po文喊「變態比想像的還多」

37歲張姓女子不堪陌生男子騷擾，對方不僅有跟監舉動，還會跑到她林森北路的上班地點送小禮物「送完就跑」，張女在社群thre...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。