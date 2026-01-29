24年前曾綑綁性侵3女…桃消防助理員又偷拍性愛片藏辦公室 遭免職

桃園市政府消防局前助理員楊仁碩24年前持水果刀三度強盜性侵女子，因逾追訴期而處分不起訴；楊4年前與女網友約砲，二度偷拍性愛影片存放在公務電腦「花冊」資料夾，他另侵占其餘女子皮包內現金，懲戒法院審理後判決楊免除職務，可上訴。

楊仁碩2002年7月18日凌晨尾隨一名女子進入住處電梯，持水果刀強押至頂樓性侵，並搶走2000元等；同年12月20日傍晚，楊又以同樣手法強押一對姊妹至頂樓，並以膠帶纏繞雙眼和手腳，二度性侵姊姊。

2003年2月22日凌晨，楊仁碩又持水果刀躲在某社區電梯前，將被害女子押至頂樓性侵並奪取3000元。然而，3案在當時並未逮到凶嫌而成為懸案，直到楊2023年7月間和女網友約砲，被對方指控性侵，警方採集比對DNA，才發現他是3起懸案的凶嫌，但因案件已過追訴期，檢方處分不起訴。

楊仁碩2021年9月19日開車載一名女子出遊，見女子裝有2000元的皮包遺留在車上，便侵占入己；楊2022年6月至7月間，和女網友相約至商務旅館嘿咻，過程中拿手機竊錄對方全裸的性影像；隔年7月9日，楊再約另名女網友發生性行為，又偷拍對方下體照片。警方搜索楊仁碩的辦公處所，在公務電腦中名為「花冊」的資料夾內，發現相關性愛影像。

刑事部分，一審依侵占、無故以錄影竊錄他人身體隱私部位等罪共判處11月徒刑，可易科罰金；楊僅針對其中一名女網友部分提上訴，二審改判5月得易科罰金之刑，全案確定。

桃園市政府也將楊仁碩移送懲戒法院審理，懲戒法院指出，楊坦承20多年前性侵3名女子，雖檢察官以逾時效為由處分不起訴，桃市府也未將此列為本案移送懲戒範圍，但楊擔任公務員期間，又多次違法侵害人民財產、秘密及性隱私，可見楊擔任公務員前後，犯罪惡習並無不同，品行惡劣。

懲戒法院指出，桃市府也認定楊曾在在辦公場所走廊，故意以肩膀碰撞同仁，稱「不然你要怎樣」，又經常於上班時間頻繁、長時間的講電話，疑似兼營其他營利事業，且2022年1月間至2025年8月平時成績考核紀錄表記載工作態度傲慢、能力差、工作消極、執行業務能力差等，另楊2016年至桃園消防局服務迄今，考績只有1年甲等，其餘8年均為乙等，甚至考成分數有2年只有70分。

懲戒法院認為，楊將竊錄的性影像存在公務電腦中，可見毫不尊重機關的設備與事務，認為楊在本案發生前後期間，服公職態度不僅傲慢蠻橫，行為有欠檢點，也因無心於公務，對工作缺乏熱忱，導致工作態度消極推諉、勉強應付，嚴重影響公務品質及工作團隊士氣。