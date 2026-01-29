色男手機偷存少女裸照遭搜索 數位鑑識曝光高達232張...下場出爐

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內性影像犯罪逐漸氾濫，檢警針對創意私房、台版N號房等不法網站陸續查緝，除斬斷源頭對於增加需求的「持有者」也修法論罪；羅姓男子被查獲自TELEGRAM群組下載高達232張少女裸照，遭搜索、起訴，法院採認罪協商程序依兒童及少年性剝削條例判他6月，得易科罰金。

檢警調查，羅男2023年7月6日起，基於無正當理由持有兒童或少年性影像犯意，用手機上網透過通訊軟體Telegram的不詳群組，陸續下載群組內未成年少女裸露身體隱私部位的性影像，一共高達232張。

檢警2025年8月7日赴羅男新北市住處搜索時，當場查扣其作案用手機，再經數位採證發現內部大量兒少性影像。

檢方訊時，羅男坦承不諱，並表示自2023年7月6日起從TELEGRAM群組下載，並持有相關性影像直至2025年8月7被警方查獲為止。

檢方認為，羅男犯罪時間雖法律有變更，但他持續行為是繼續犯，偵結依修正後兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年之性影像罪嫌起訴他。

台中地院審理期間，因羅男和檢察官達成審判外認罪協商，中院採協商程序，依兒童及少年性剝削防制條例判他有期徒刑6月，得易科罰金。

羅男手機內存有高達232張少女性影像，法院判他6月徒刑。示意圖／ingimage
