外公性侵襲胸2外孫女...外婆還護夫 法官重判8年10月

彰化縣一名外祖父對未滿14歲的2名外孫女分別性侵8次，和趁外孫女睡覺時襲胸1次，惡行被外孫女揭露後，外祖父與外祖母還指責外孫女，要脅她們要和解，彰化地方法院依強制性交罪、猥褻罪等將這名外祖父判刑8年10月。

判決書指出，這名外祖父在2023年到2024年8月期間在住處對未滿14歲的外孫女侵性7次，還有一次在高速公路橋下性侵孫女1次，外孫女被性侵案由學校通報後，此事才曝光；另一名外孫女也說早在2020年間外祖父也曾趁她睡覺時偷抓捏她的胸部，她驚醒後把外祖父的手拍掉，外祖父才停手。

外祖父在法院審理時坦承性侵外孫女，並說「對不起她們，對不起家人」，卻否認有猥褻另一名外孫女，由於當時外孫女和外祖父母一起睡，外祖父辯稱，「可能翻身不小心摸到外孫女胸部，不是故意的」。

2外孫女後來也告知母親被外祖父性侵和猥褻，外孫女從小目睹母親被家暴，其父親過世後，外孫女也得負擔家務，個性因此內向隱忍，會為了家庭和諧而犧牲自己，但因揭露遭外祖父性侵後，連外祖母都對她有敵意，不歡迎外孫女參與家庭活動，讓外孫女自覺被疏離或不被支持，身心受創，在學校接受多次諮商，外孫女希望外祖父從重量刑，為其行為付出代價。