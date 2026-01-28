快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

台中夫妻創業開店...夫偷吃女店員 小三被告喊冤：我說不行他說會處理

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對夫妻一起前年創業開店，但經營不到一年，闆娘即發現，丈夫與店內女店員有染，多次發生性關係，闆娘氣得與丈夫離婚，也以民事損害賠償，向小三求償80萬元，小三在法院審理時喊冤，強調「我有跟他（人夫）說不行，但他說會處理好」，一審審酌雙方資力等情狀後，判小三要賠40萬元。

台中市一名人妻在去年間向台中地院提出民事告訴，她與丈夫在2024年3月間一起開店創業，但同年底時，即發現丈夫與店內年輕的女店員有婚外情，多次發生性行為，她發現姦情後，已在同年底與丈夫離婚，另以侵害配偶權，向小三求償80萬元。

台中地院審理時，被告的女店員坦承，知道老闆已婚身分，也有跟老闆說「不可以婚外情」，但因老闆說「我會處理好，不用擔心」，才會跟老闆發生性行為，但次數有幾次，已經不記得。

法官審酌，該對創業夫妻婚姻存續期間，女店員明知該對夫妻已婚，仍與老闆發生婚外情，有多次性行為，女店員也坦認事實，已屬故意不法侵害基於配偶關係的身分法益，情節重大，致闆娘受有精神上痛苦，闆娘提出損害賠償告訴有據，考量雙方職業、收入等情狀後，判女店員要賠40萬元，仍可上訴。

台中市一名已婚開店業者與女店員有染，正宮提告求償，台中地院判賠40萬元。示意圖／ingimage
台中市一名已婚開店業者與女店員有染，正宮提告求償，台中地院判賠40萬元。示意圖／ingimage

老闆 丈夫 婚外情 小三

延伸閱讀

丈夫隨身碟內驚見偷情性愛影片 正宮翻拍質問小三反挨告遭訴

戀綜女嘉賓遭控「法院認證小三」毀人婚姻！製作單位道歉刪畫面　本人喊冤：事實有出入

替小三女兒報全馬惹議…家長轟批評者「鍵盤俠」 醫界揭嚴重後果

小三是同鄉！越女激戰人夫5次 妻子養家貼錢租炮房怒告 她嬌喊：沒錢賠

相關新聞

北市妙齡女遭怪男跟騷、送禮物 Po文喊「變態比想像的還多」

37歲張姓女子不堪陌生男子騷擾，對方不僅有跟監舉動，還會跑到她林森北路的上班地點送小禮物「送完就跑」，張女在社群thre...

台中夫妻創業開店...夫偷吃女店員 小三被告喊冤：我說不行他說會處理

台中市一對夫妻一起前年創業開店，但經營不到一年，闆娘即發現，丈夫與店內女店員有染，多次發生性關係，闆娘氣得與丈夫離婚，也...

老闆娘與廚師主管出軌 房內嬌喊「我要尿尿」露骨音檔曝光

妻子出軌已經令人氣憤，對象是自己下屬，恐怕被背叛者倍感生氣。台灣桃園1名經營餐飲業的人夫驚悉妻子和廚師主管發生婚外情，大怒提告姦夫索償120萬新台幣。案中最關鍵的證據竟然來自男被告的女兒，她供稱父親帶同陌生女性回家，不但錄下女子喊「不要會痛」、「我要尿尿」等露骨內容，甚至拍下該名女子離開畫面。由於證據確鑿，法官判處男被告賠償60萬新台幣。

用職務之便發展不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，被投訴去年與已婚職務代理人傳出「超友誼關係」，多次上汽車旅館、車震，還到男方住處發生關係。...

信義商圈空橋上演「活春宮」 姊弟戀情侶繳1萬判緩刑…法官：避免再犯

臉書社團「爆料公社」去年有網友上傳一則在台北市信義商圈空橋上拍攝的影片，一對男女於空橋上演「活春宮」，檢方對李姓男子、王...

樂團「攝」狼AI換臉製淫照...5樂手受害 個資法起訴

甯姓攝影師擷取多名女樂手照片透過AI換臉製成不實性影像，上網散布，至少5人因此受擾提告。士林地檢署偵結，依違反個資法等罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。