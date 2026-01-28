快訊

北市妙齡女遭怪男跟騷、送禮物 Po文喊「變態比想像的還多」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

37歲張姓女子不堪陌生男子騷擾，對方不僅有跟監舉動，還會跑到她林森北路的上班地點送小禮物「送完就跑」，張女在社群threads發文吐苦水並報警，中山警方獲報，循線調閱監視器畫面查出陌生男子身分，是60歲鄭姓男子，將通知到案說明。

張女在threads上發文，稱「各位女生請小心，這世界上的變態比你想像的還要多，而且還沒構成犯罪之前，法律也沒辦法保護你，請隨時警惕，隨身攜帶辣椒水」。

張女指控，該名陌生男子數度至她上班處所徘徊，被發現後還躲近附近寺廟，廟方人員感覺怪異，把監視器畫面留存給她，張女說她報警詢問，一度被告知因為沒有實質上的行為，所以無法提告，但事後仍提告跟蹤騷擾

中山警方指出，27日早上10點多，接獲張女至派出所報案，稱林森北路的上班處所外，疑遭一名不詳男子在附近藥局外徘徊騷擾，致心生不安，警方向該女子說明跟蹤騷擾防制法相關規定，並告知可正式提出告訴，當事人表示暫不提告訴。

不久後張女上班處所來電派出所，稱前述男子疑似再度出現在現場，警方隨即派員前往查處，惟到場時未發現該名男子，警方向店員了解相關情形，並積極調查，已掌握相關涉案對象身分，張女也在同一天至派出所提告，本分局將依法偵辦，以維護民眾人身安全。

據了解，鄭男的跟監行為從去年11月就開始，而他沒有地緣關係，是騎機車前來林森北路「徘徊」。

張姓女子在社群發文稱自己被陌生男子跟蹤騷擾。圖／擷取自當事者 threads
