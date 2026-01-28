老闆娘與廚師主管出軌 房內嬌喊「我要尿尿」露骨音檔曝光

快訊

香港01／ 撰文：田中貴

台灣<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>1名經營餐飲業的人夫驚悉妻子和<a href='/search/tagging/2/廚師' rel='廚師' data-rel='/2/244118' class='tag'><strong>廚師</strong></a>主管發生<a href='/search/tagging/2/婚外情' rel='婚外情' data-rel='/2/122436' class='tag'><strong>婚外情</strong></a>，大怒提告姦夫索償120萬新台幣。示意圖／AI生成
妻子出軌已經令人氣憤，對象是自己下屬，恐怕被背叛者倍感生氣。台灣桃園1名經營餐飲業的人夫驚悉妻子和廚師主管發生婚外情，大怒提告姦夫索償120萬新台幣。案中最關鍵的證據竟然來自男被告的女兒，她供稱父親帶同陌生女性回家，不但錄下女子喊「不要會痛」、「我要尿尿」等露骨內容，甚至拍下該名女子離開畫面。由於證據確鑿，法官判處男被告賠償60萬新台幣。

育有3名孩子仍出軌

台媒於2025年12月報導，原告和妻子結婚多年，育有3名孩子，原告自行開業，經營餐飲業，每月收入大約20萬新台幣，唯妻子竟與廚師主管偷腥，經常到男方家中發生關係，導致夫妻感情破裂，最終離婚。原告主張自己焦慮失眠，憤而向廚師索償120萬新台幣。

出軌妻嬌喊︰我要尿尿

案件在桃園地院進行審理，男被告辯稱與老闆娘只是普通關係，但其親生女兒出庭作證指出，2024年7月29日，父親帶同原告前妻回家，她在樓下聽到樓上房間傳出男女交歡呻吟聲，女方嬌喊「不要會痛」、「我要尿尿」，女兒立即錄音，更趁原告前妻離開時錄影蒐證，而且傳送出去，整段不倫關係才曝光。

判處男被告賠償60萬新台幣

法官查看影片畫面，確認片中女子就是原告前妻，錄音明顯是進行性行為時發出的呻吟聲，法官認為被告侵害原告婚姻，判處男被告賠償60萬新台幣精神慰撫金，自2025年8月21日起計算利息，案件仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

用職務之便發展不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，被投訴去年與已婚職務代理人傳出「超友誼關係」，多次上汽車旅館、車震，還到男方住處發生關係。...

信義商圈空橋上演「活春宮」 姊弟戀情侶繳1萬判緩刑…法官：避免再犯

臉書社團「爆料公社」去年有網友上傳一則在台北市信義商圈空橋上拍攝的影片，一對男女於空橋上演「活春宮」，檢方對李姓男子、王...

樂團「攝」狼AI換臉製淫照...5樂手受害 個資法起訴

甯姓攝影師擷取多名女樂手照片透過AI換臉製成不實性影像，上網散布，至少5人因此受擾提告。士林地檢署偵結，依違反個資法等罪...

曾在三溫暖偷摸鳥 他住青旅又朝年輕男襲下體...2次都賠錢緩刑

詹姓男子多年前曾在新竹某三溫暖見1名男子全裸熟睡，就摸他生殖器、偷口交，事後賠錢和解獲緩刑；他去年入住台中1間青年旅館又...

影／台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

台中市第六警分局在去年底接獲檢舉，西屯區逢甲商圈一間透天厝，疑經營同志會館，供男客在場所內歡愛，西屯區派警員喬裝男客，還...

