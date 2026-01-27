快訊

救護車都能開進來！陶朱隱園開箱5億公設 頂樓景觀、游泳池、車梯曝光

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

聽新聞
0:00 / 0:00

用職務之便發展不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭警察局督察科李姓督察員，被投訴去年與已婚職務代理人傳出「超友誼關係」，多次上汽車旅館、車震，還到男方住處發生關係。警方調查認定違紀屬實，記2小過並調職處分。

投訴提到，41歲李姓督察員利用職務之便，與局內秘書科已婚女同事發生不正常感情交往長達半年，還帶女方到汽車旅館、車內及帶回家中發生關係。

投訴者提到，案經調查確認違紀行為，但僅記2小過，從督察科調職到民防管制中心，仍留在總局工作，質疑處分過輕。

對此，宜蘭縣警局今天表示，李員涉風紀案件，行為已影響警譽，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，從重懲處並調整職務，記2小過也已調離原職務，後續會加強內部管理。

依據「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，針對不正常感情交往訂出四個等級及懲處，分別是「不正常交往，申誡」、「於非公眾場合同處一室，記過一次」、「發生性行為記過2次」、「同居或生有子女事實，記一大過」。

此外，還有網友貼文指控李員涉嫌性侵。警方說明，經調查當事人並未提到性侵指控，且網友身分待確認，初步認定非不正常男女關係。

宜蘭縣警局一名督察員，被爆與已婚女職代不倫戀，遭到記過懲處。本報資料照
宜蘭縣警局一名督察員，被爆與已婚女職代不倫戀，遭到記過懲處。本報資料照

警察 汽車旅館 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭爆疑似虐童案 5歲男童頭部大片瘀青…縣府介入處理安置

宜蘭人氣爆夯的室內景點！「亞典菓子工場」免門票入館即享免費咖啡、氣泡水無限暢飲

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

相關新聞

信義商圈空橋上演「活春宮」 姊弟戀情侶繳1萬判緩刑…法官：避免再犯

臉書社團「爆料公社」去年有網友上傳一則在台北市信義商圈空橋上拍攝的影片，一對男女於空橋上演「活春宮」，檢方對李姓男子、王...

用職務之便發展不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，被投訴去年與已婚職務代理人傳出「超友誼關係」，多次上汽車旅館、車震，還到男方住處發生關係。...

樂團「攝」狼AI換臉製淫照...5樂手受害 個資法起訴

甯姓攝影師擷取多名女樂手照片透過AI換臉製成不實性影像，上網散布，至少5人因此受擾提告。士林地檢署偵結，依違反個資法等罪...

曾在三溫暖偷摸鳥 他住青旅又朝年輕男襲下體...2次都賠錢緩刑

詹姓男子多年前曾在新竹某三溫暖見1名男子全裸熟睡，就摸他生殖器、偷口交，事後賠錢和解獲緩刑；他去年入住台中1間青年旅館又...

影／台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

台中市第六警分局在去年底接獲檢舉，西屯區逢甲商圈一間透天厝，疑經營同志會館，供男客在場所內歡愛，西屯區派警員喬裝男客，還...

同學重逢變出軌！他不滿被分手索40萬台幣 威脅曝性愛照下場慘

分手後若有一方不滿，對方隨時變成恐怖情人。台南市1名任職教師的人妻重遇國中男同學，雙方發展出婚外情，她提出分手後，男同學心生不滿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。