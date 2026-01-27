用職務之便發展不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，被投訴去年與已婚職務代理人傳出「超友誼關係」，多次上汽車旅館、車震，還到男方住處發生關係。警方調查認定違紀屬實，記2小過並調職處分。

投訴提到，41歲李姓督察員利用職務之便，與局內秘書科已婚女同事發生不正常感情交往長達半年，還帶女方到汽車旅館、車內及帶回家中發生關係。

投訴者提到，案經調查確認違紀行為，但僅記2小過，從督察科調職到民防管制中心，仍留在總局工作，質疑處分過輕。

對此，宜蘭縣警局今天表示，李員涉風紀案件，行為已影響警譽，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，從重懲處並調整職務，記2小過也已調離原職務，後續會加強內部管理。

依據「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，針對不正常感情交往訂出四個等級及懲處，分別是「不正常交往，申誡」、「於非公眾場合同處一室，記過一次」、「發生性行為記過2次」、「同居或生有子女事實，記一大過」。

此外，還有網友貼文指控李員涉嫌性侵。警方說明，經調查當事人並未提到性侵指控，且網友身分待確認，初步認定非不正常男女關係。