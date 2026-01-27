信義商圈空橋上演「活春宮」 姊弟戀情侶繳1萬判緩刑…法官：避免再犯
臉書社團「爆料公社」去年有網友上傳一則在台北市信義商圈空橋上拍攝的影片，一對男女於空橋上演「活春宮」，檢方對李姓男子、王姓女子聲請簡易判決處刑。台北地院審理，判2人各拘役15日，緩刑2年，向公庫支付1萬元。可上訴。
據了解，李與王女透過交友軟體結識，犯行時，李27歲、王女49歲，2人相差22歲，因為同一天生日所以交往。
李姓男子與王姓女子2025年8月28日20時55分至21時9分許，在台北市信義商圈「台北信義威秀影城」的3樓戶外廣場，李以性器裸露後進入王女的口腔及性器，警方循線逮人，將2人依公然猥褻罪移送法辦，檢察官偵辦，2人認罪，檢方對2人聲請簡易判決處刑。
法院審理時，依據李、王女的自白、監視器影像翻拍照片、民眾錄影影像擷圖、監視器影像光碟1片等證據，認定2人成立刑法公然猥褻罪。
判決指出，李、王女為滿足一己私慾，在公共場所為猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊的他人受到驚嚇，所為不該，考量他們犯後坦承犯行、犯行場域、犯罪動機等，量處各拘役15日，諭知易科罰金以1000元折算1日。
判決說，李、王女未曾受有期徒刑以上刑之宣告，審酌他們雖因一時失慮致罹刑典，但已坦承犯行，遞狀表示反省並聲請判緩刑，2人宣告之刑以暫不執行為適當，宣告各緩刑2年，但為避免再犯，命他們各向公庫支付1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言