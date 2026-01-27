信義商圈空橋上演「活春宮」 姊弟戀情侶繳1萬判緩刑…法官：避免再犯

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

臉書社團「爆料公社」去年有網友上傳一則在台北市信義商圈空橋上拍攝的影片，一對男女於空橋上演「活春宮」，檢方對李姓男子、王姓女子聲請簡易判決處刑。台北地院審理，判2人各拘役15日，緩刑2年，向公庫支付1萬元。可上訴。

據了解，李與王女透過交友軟體結識，犯行時，李27歲、王女49歲，2人相差22歲，因為同一天生日所以交往。

李姓男子與王姓女子2025年8月28日20時55分至21時9分許，在台北市信義商圈「台北信義威秀影城」的3樓戶外廣場，李以性器裸露後進入王女的口腔及性器，警方循線逮人，將2人依公然猥褻罪移送法辦，檢察官偵辦，2人認罪，檢方對2人聲請簡易判決處刑。

法院審理時，依據李、王女的自白、監視器影像翻拍照片、民眾錄影影像擷圖、監視器影像光碟1片等證據，認定2人成立刑法公然猥褻罪。

判決指出，李、王女為滿足一己私慾，在公共場所為猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊的他人受到驚嚇，所為不該，考量他們犯後坦承犯行、犯行場域、犯罪動機等，量處各拘役15日，諭知易科罰金以1000元折算1日。

判決說，李、王女未曾受有期徒刑以上刑之宣告，審酌他們雖因一時失慮致罹刑典，但已坦承犯行，遞狀表示反省並聲請判緩刑，2人宣告之刑以暫不執行為適當，宣告各緩刑2年，但為避免再犯，命他們各向公庫支付1萬元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

猥褻 監視器 北市 活春宮

