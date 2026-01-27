樂團「攝」狼AI換臉製淫照...5樂手受害 個資法起訴

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

甯姓攝影師擷取多名女樂手照片透過AI換臉製成不實性影像，上網散布，至少5人因此受擾提告。士林地檢署偵結，依違反個資法等罪起訴他，至於林姓共犯因死亡，檢不起訴。

檢警調查，27歲甯男拍攝樂團演出5年以上，在音樂圈小有名氣，卻在2024年1月至3月間擷取多名女子照片，利用AI換臉製成不實性影像，交由林姓男子散布於網路社群中，事後至少5人提告。

偵查中，甯男坦承犯行，林男則指稱甯男負責製作圖片，他負責經營社群頻道，該頻道設定開放時，任何人都可以瀏覽。

檢方認定，甯男涉嫌違反個資法「非公務機關非法利用個資罪」、刑法「散布猥褻影像罪」，應從重依非公務機關非法利用個資罪論處，偵結依法起訴；林男部分因其已死，依法不起訴處分。

部分被害人接獲處分書後，近日上網揭露相關不實性影像流出後，自身遭遇的騷擾及壓力，相關貼文也陸續引起樂手發文譴責數位性暴力，甯男個人社群帳號則旋即設為不公開。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

