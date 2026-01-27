曾在三溫暖偷摸鳥 他住青旅又朝年輕男襲下體...2次都賠錢緩刑

詹姓男子多年前曾在新竹某三溫暖見1名男子全裸熟睡，就摸他生殖器、偷口交，事後賠錢和解獲緩刑；他去年入住台中1間青年旅館又把持不住，偷摸同房年輕旅客生殖器，台中地院以他賠11萬調解成立，認為「應知所警惕而無再犯之虞」，依乘機猥褻罪判6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，詹男2025年3月28日入住某青年旅館時，見1名年輕男子躺在床上熟睡，竟趁他無法即時反應時伸手摸對方大腿內側、生殖器，男子睡夢中遇襲驚醒，但詹見行徑曝光逃離房間，經男子追出理論、報警。

檢方訊時，詹坦承偷摸男子，被害人也指證歷歷，並有周邊監視器畫面可佐。檢方除依乘機猥褻罪嫌起訴他，也請法院審酌，詹雖已和被害人調解成立，被害人不追究，但詹2016年也曾因乘機性交罪被判刑1年7月，緩刑2年，建請法院對他量處適當之刑。

台中地院審酌，詹為滿足個人性慾，利用入住青旅和男子同睡一室機會對他猥褻，造成對方身心受創，詹犯後坦承，已賠償被害人11萬元調解成立，可見他犯後態度良好。

中院也考量，詹2016年有乘機性交前科並經緩刑期滿，他這次行為犯後坦承、深具悔意，已和被害人調解、賠償，認為他經此程序「應知所警惕而無再犯之虞」。