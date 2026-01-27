影／台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

台中市第六警分局在去年底接獲檢舉，西屯區逢甲商圈一間透天厝，疑經營同志會館，供男客在場所內歡愛，西屯區派警員喬裝男客，還犧牲色相，僅穿著內褲，取信業者，詳細蒐證後，查獲姚姓業者，以及正要歡愛的2名男客，全案警詢後依妨害風化等罪嫌送辦。

第六警分局西屯所在去年底接獲檢舉，位於逢甲商圈福星路的一間透天厝，涉經營同志會館，容留男女性行為，警方展開調查發現，業者在軟體Telegram上刊登關鍵字為「棒棒濕男孩」、「私密空間」等廣告，吸引顧客目光。

西屯所派兩名男警喬裝男客，前往該會館蒐證，發現姚姓業者（44歲）以每人500元向男客收費，會館二樓是獨立單間，而三樓大通舖則是供多人群交使用，業者還提供保險套、潤滑液、變裝面具、情趣吊床等設施，供男客使用。

埋伏警員為取信業者，也脫到僅剩內褲，十分犧牲，警員確認業者經營狀況後，回報派出所聲請搜索票行動，當場查獲姚姓業者及兩名正要歡愛的男客，全案警詢後依妨害風化、違反社會秩序維護法等罪送辦。