同學重逢變出軌！他不滿被分手索40萬台幣 威脅曝性愛照下場慘

婚外情示意圖。圖／AI生成 分手後若有一方不滿，對方隨時變成恐怖情人。台南市1名任職教師的人妻重遇國中男同學，雙方發展出婚外情，她提出分手後，男同學心生不滿，威脅要將2人的性愛照片給予對方丈夫觀看，要脅人妻拿出40萬新台幣分手費，即使人妻報警求助，男同學仍然持續騷擾對方。最後事件鬧上法庭，法官裁定「恐嚇取財」罪成和2次干犯《跟蹤騷擾防制法》，分別判處10個月和6個月有期徒刑，但可易科罰金。

男女同學重逢後出軌

台媒於今年12月報導，案件在台南地院進行審理，涉案賴姓男子和該名女教師曾是國中同學，到了2017年，2人在校慶重逢，賴男告知自己本身和妻子照顧女兒，但雙方已離婚，賴男和女教師愈談愈投契，昔日同窗隨即陷入愛河，女教師不理會自己已為人妻，與賴男出軌。

不滿分手 威脅索40萬新台幣分手費

到了2024年3月，賴男不滿女教師提出分手，透過簡訊和語音，向對方索取40萬新台幣分手費，否則就向其丈夫提供2人的性愛照片，甚至威脅輕生，準備讓她萬劫不復，女教師聞言大驚，唯有向丈夫坦白事件，繼而報警求助。

無視警方警告持續騷擾

新營分局獲報後曾經寄信警告賴男，要求他不得再以電話或網路騷擾女教師，但賴男無視警告，繼續騷擾前女友，而且理由千奇百怪，包括賴男女兒的數學問題、自己感到不適、服藥後想聊天，嚴重影響到受害人生活和授課，於是報案提告。

男被告辯稱原告早年借錢未還

賴男辯稱，原告曾經投資失利，看上賴男家境及賣地得益，所以才和他交往以便索錢，後來自己患病轉任停車場收費員，原告覺得無利可圖，因此決定分手，該40萬新台幣其實是對方向他借錢欠下的債務。

分別判處10個月和6個月有期徒刑

法官查看相關資料，發現雙方的確有2筆匯款，相信是代墊租金和租屋簽約金，加上賴男接受筆錄時沒有提及「債務」，認定其口供不可信。法官認為，賴男藉婚外情掌握原告把柄，以自殘和性愛照片等威脅對方，就算收到書面警告後，仍然持續騷擾，令原告和其丈夫飽受恐懼，裁定「恐嚇取財」罪成和2次干犯《跟蹤騷擾防制法》，分別判處10個月和6個月有期徒刑，可易科罰金。

