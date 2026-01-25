惡性重大！色狼假投資真性侵還討50萬封口費 結果慘了

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名邱姓男子以投資麻將館為由，引誘灌醉女子性侵，後又以偷拍性影像，脅迫女子二度性侵得逞，還勒索50萬元封口費，女子身心崩潰報警求助。南投地院以加重強制性交、恐嚇取財等罪名判處8年4月徒刑，判賠女子170萬元。

判決書指出，邱男2023年11月邀女子一起投資麻將館，稱2、3個月就能回本，女子匯款20萬元，且應邱男之邀去旅館討論投資事宜，過程中，邱男將女子灌醉性侵得逞；隔年7月又以持有兩人性交證據欲公開，脅迫女子二度性侵得逞。

邱男在性侵女子時竟還以手機竊錄性影像，事後更將影像截圖傳送給女子，要脅女子交付50萬元作為封口費，否則就要散布影片，並傳給女子男友讓她難堪，女子為此身心崩潰，最後報警求助，邱男惡行也才因此曝光。

邱男辯稱，他有經過女子的「明示同意」，雙方才發生性行為，強調若是強迫對方，就不會有後來第二次機會，而他與女子第一次發生性行為，後續都有對話紀錄，但他又稱，因為更換手機，所以與該女子的對話都不見了。

南投地院法官認為，被告至今仍未取得對方諒解並和解，惡性重大，刑事部分犯乘機性交罪判3年2月、加重強制性交罪判7年6月，又犯恐嚇取財未遂罪判刑8月，合併執行8年4月；附帶民事賠償，應判賠女子170萬元，全案仍可上訴。

性愛、性犯罪。圖/AI生成
性愛、性犯罪。圖/AI生成

性侵 南投 恐嚇

