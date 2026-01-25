台中補教業者對資優國中女伸狼爪 檢上訴求重判 法官一理由反減刑3月

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子是補教業者，三年前涉對在補習班上課的國中少女伸狼爪，分別在補習班一樓的茶水間、櫃台等地，以手伸入女學生的短褲內，撫摸女子下體、臀部等部位，一審依強制猥褻等二罪，判楊2年，檢方上訴求重判，但二審審酌，楊已坦認犯罪，已用65萬元達成和解，改判1年9月。

檢警調查，楊姓男子經營補習班，也擔任教師，先在2023年10月3日晚間8時許，在補習班一樓茶水間，看到年僅13歲、讀國中的少女獨自用餐，楊先坐在少女右側，將手伸入少女短褲褲管內，隔著內褲撫摸下體與臀部，少女因驚嚇而不敢求援，以左右閃躲、夾緊雙腿抗拒。

同年月7日上午9時許，楊男以少女的教材與其他學生不同為由，要求少女在1樓櫃台寫考卷，楊又坐在少女右側，以相同手法欲撫摸少女下體，但少女已有經驗，左右閃躲、夾緊大腿，楊才沒得逞。

少女起初不敢告訴家長，後來才鼓起勇氣，利用電話訊息的方式，告訴母親，揭發楊男狼行，檢方依強制猥褻罪起訴。

台中地院審理時，楊男否認犯行，辯稱從未做過任何猥褻行為，楊男律師也辯護，全案只有少女單一指述，少女短褲會有楊男DNA，是因楊男發現有一包衣物，為翻找是何人所有，才會留下。

法官審酌，少女跟楊男沒有仇怨，無理由誣陷被告，輔以少女母親在案發後少女情緒不穩等情狀，認定少女證詞可採，另外少女驗出有楊男DNA的短褲，屬於貼身衣物，若非配偶、情侶或同住家人，外人難以接觸，遑論少女與楊男僅為師生關係，不採楊男辯詞，分依故意對未成年人犯強制猥褻罪二罪，判刑1年、1年6月，應執行2年。

檢方不服上訴，指控此案被害少女在校成績出眾，積極參與校外課程，遭此境遇，也不敢告訴爸媽，直至在忍無可忍之情形下，方無奈透過電話訊息告訴媽媽，「情何以堪」，楊男行徑囂張，不應輕縱，且一審審理時還否認犯罪，無證據顯示楊有悔改，也有再犯之虞，建請重判。

台中高分院審理時，楊男改口認罪，也與被害少女、家長以65萬元達成和解，也已支付40萬元賠償，後續也無從事補教事業，充分展現悔意，法官審酌涉案情狀後，撤銷原判決，改判10年、1年4月徒刑，應執行1年9月，可上訴。

台中市楊姓補教業者涉對國中女生伸狼爪，二審撤銷改判。示意圖／ingimage
台中市楊姓補教業者涉對國中女生伸狼爪，二審撤銷改判。示意圖／ingimage

