嘉義狼父長期性侵2幼女 稱女兒「小老婆」判刑12年
嘉義有名男子遭控自2名親生女兒就讀國中起，長期利用同居機會性侵及猥褻，還常以「小老婆」稱呼長女，全案直到妻子遭受家暴向外求援後曝光。嘉義地方法院近日審結，認定男子對次女犯強制性交罪，處有期徒刑10年；對長女犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年，應執行有期徒刑12年。可上訴。
判決指出，男子在2017年至2023年間，與妻子及兒女同住於嘉義縣市。明知次女年幼，竟自其國一期間起，以每周2至3次的頻率，在住處不顧次女閃避抗拒，強行擁抱親吻，並以手指侵入私處，次女擔心影響家庭和諧而長期隱忍，惡行持續到她年滿14歲之後，直到2023年8月妻子因遭受家暴向113專線求助，社工介入，次女才揭發長期遭受父親性侵的慘痛經歷。
見妹妹勇敢揭露真相，長女也鼓起勇氣向社工說明自己過去同樣遭受父親猥褻，表示自其國二期間起，父親常趁母親不在家或洗澡、睡覺時，對其抓捏胸部猥褻。還常常叫她「小老婆」，因為她長相貌似媽媽，藉此投射其對配偶性需求的不滿，並威脅不得向母親告狀。
男子在法庭上否認犯行，表示從未對女兒有不當行為，並質疑女兒說詞。但法官表示，姊妹倆的證詞穩定且一致，並有諮商報告、社工訪談紀錄及LINE對話中稱呼長女為「小老婆」等證據補強，認定男子利用家中主導地位侵害女兒性自主權，破壞人性信賴並嚴重戕害女兒身心發展，且犯後態度不佳，未與女兒達成和解，據此判處應執行有期徒刑12年。
