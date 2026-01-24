國立大學男大生潛進女廁 偷拍如廁女同學被抓包

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市某國立大學簡姓男大生去年中潛入學校體育館女廁，持手機偷拍如廁女同學，為受害女同學察覺出聲制止才未得逞，新北地檢署日前依未經他人同意無故攝錄他人性影像未遂罪嫌起訴。

起訴指出，就讀新北市某國立大學的簡姓大學生去年6月6日在該校綜合體育館，潛入女生廁所欲偷拍如廁女同學，受害女學生察覺有人持手機從廁所隔板上方伸入，立即出手想搶下手機，簡男見事跡敗露急忙縮手衝出女廁。

受害女學生不甘心受辱立即報警處理，警方調閱案發地點周邊監視器，果真拍到簡男左手拿脫掉的球鞋，右手持已開啟的手機走進女廁，約3分鐘後，穿著球鞋走出女廁，但不到30秒水次走進女廁，隨後與受害女學生一起走出廁所。

原來受害女學生看到手機，眼尖認出手機持有人就是簡男，且簡男才衝出廁在就聽到廁所內有人大喊他的名字，才會再度進入廁所並與受害女同學一起走出廁所。

警方接獲受害女學生報案，迅速趕抵學校受理此案，當場檢視簡男手機並未發現女學生如廁畫面。新北地檢署日前依未經他人同意無故攝錄他人性影像未遂罪嫌起訴。

新北市某國立大學簡姓男大生去年中涉潛進校內體育館女廁，企圖偷拍如廁女同學失風被抓包遭訴。圖／聯合報系資料照

