私生女多年後與父相認 狼父竟以慶生為由灌醉性侵得逞

台中1名男子未和女兒同住，多年後父女才相認，他以幫女兒慶生為由到KTV、旅館投宿，竟趁其酒醉不顧倫理硬上，對方驚喊「你知道我是你女兒嗎」仍遇害，但女子又怕失去爸爸、考量母親經濟困難，隱忍多時才說出；法院以男子為生父竟性侵女兒，依強制性交罪判他4年，可上訴。

檢警調查，男子2023年7月5日以要替女兒慶生為由約她去KTV，後來又以有喝酒警方會臨檢為由提議到汽車旅館投宿，女兒因酒後嘔吐先去泡澡並在浴缸昏睡，男子就溜進去同坐浴缸內，對方驚醒離開浴室到床上睡覺。

未料男子又趁她精神不濟時硬上，女兒再度驚醒並抗拒說，「你知道我是你女兒嗎？」但男子仍不為所動性侵得逞，後來女子離開向母親告知才曝光。

法院審理時，男子矢口否認性侵，辯稱睡到一半發現女兒在摸她下體，自己就將其推開，不知道為何女兒要告他。

女子證稱，和父親沒有同住過，慶生前，父親交代自己不能帶男友過去，喝醉到旅館泡澡時昏睡，發現爸爸也裸上身跟著來泡，後來自己到床上繼續昏睡，再有印象時就是遭性侵，她抗拒說「你知道我是你女兒嗎？」對方仍不停，還說「不知道為什麼硬不起來。」

女子還說，事後不想和父親鬧翻、撕破臉，是不想失去這個爸爸，主要是為了媽媽的生活、經濟狀況，因爸爸說曾替媽媽還了很多錢，這才一直隱忍。

法院查，女子前後描述一致、清楚明確，更當庭落淚、哽咽，其男友、母親也表示女子事後情緒崩潰，其母也表示因經濟壓力，曾向前夫周轉，女兒向她坦言「怕講出來，爸爸就不能再幫媽媽」、「事情攤開，就會失去爸爸。」

法院審酌，男子因未認領女兒，雙方未產生法律上直系血親關係，不適用家庭暴力防治法，但考量男子為生父竟對女兒性侵，造成她身心創傷，事後沒和解，依強制性交罪判他4年。