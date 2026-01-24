快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

私生女多年後與父相認 狼父竟以慶生為由灌醉性侵得逞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子未和女兒同住，多年後父女才相認，他以幫女兒慶生為由到KTV、旅館投宿，竟趁其酒醉不顧倫理硬上，對方驚喊「你知道我是你女兒嗎」仍遇害，但女子又怕失去爸爸、考量母親經濟困難，隱忍多時才說出；法院以男子為生父竟性侵女兒，依強制性交罪判他4年，可上訴。

檢警調查，男子2023年7月5日以要替女兒慶生為由約她去KTV，後來又以有喝酒警方會臨檢為由提議到汽車旅館投宿，女兒因酒後嘔吐先去泡澡並在浴缸昏睡，男子就溜進去同坐浴缸內，對方驚醒離開浴室到床上睡覺。

未料男子又趁她精神不濟時硬上，女兒再度驚醒並抗拒說，「你知道我是你女兒嗎？」但男子仍不為所動性侵得逞，後來女子離開向母親告知才曝光。

法院審理時，男子矢口否認性侵，辯稱睡到一半發現女兒在摸她下體，自己就將其推開，不知道為何女兒要告他。

女子證稱，和父親沒有同住過，慶生前，父親交代自己不能帶男友過去，喝醉到旅館泡澡時昏睡，發現爸爸也裸上身跟著來泡，後來自己到床上繼續昏睡，再有印象時就是遭性侵，她抗拒說「你知道我是你女兒嗎？」對方仍不停，還說「不知道為什麼硬不起來。」

女子還說，事後不想和父親鬧翻、撕破臉，是不想失去這個爸爸，主要是為了媽媽的生活、經濟狀況，因爸爸說曾替媽媽還了很多錢，這才一直隱忍。

法院查，女子前後描述一致、清楚明確，更當庭落淚、哽咽，其男友、母親也表示女子事後情緒崩潰，其母也表示因經濟壓力，曾向前夫周轉，女兒向她坦言「怕講出來，爸爸就不能再幫媽媽」、「事情攤開，就會失去爸爸。」

法院審酌，男子因未認領女兒，雙方未產生法律上直系血親關係，不適用家庭暴力防治法，但考量男子為生父竟對女兒性侵，造成她身心創傷，事後沒和解，依強制性交罪判他4年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女子自幼沒和生父同住，後來父女相認竟遭爸爸性侵，法院依強制性交罪判這名狼父4年。示意圖／ingimage
女子自幼沒和生父同住，後來父女相認竟遭爸爸性侵，法院依強制性交罪判這名狼父4年。示意圖／ingimage

爸爸 性侵

延伸閱讀

仙人跳？工程師涉性侵遭判刑 突揭妙齡女PO文「每天告變態賺不完」

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

15歲女學生遭爆酒瓶勒頸！淫男亮槍企圖性侵：做1次放你走 她半裸逃

火花噴到天花板！Jennie慶生「大跳抖臀熱舞」室內放煙火影片瘋傳 韓網不忍了：沒出事算幸運

相關新聞

私生女多年後與父相認 狼父竟以慶生為由灌醉性侵得逞

台中1名男子未和女兒同住，多年後父女才相認，他以幫女兒慶生為由到KTV、旅館投宿，竟趁其酒醉不顧倫理硬上，對方驚喊「你知...

丈夫隨身碟內驚見偷情性愛影片 正宮翻拍質問小三反挨告遭訴

新北市梁姓女子前年底在丈夫黃姓男子隨身碟內驚見他與女子偷情的性愛影片，梁女翻拍照片質問小三反挨告，新北地檢署日前依未經同...

北市破獲大型應召站！33名泰女來台賣淫 全持觀光簽入境

台北市萬華警分局掃蕩轄內非法賣淫集團，21日晚間9時許在西昌街一口氣逮捕34名從事性工作女子，其中33人全部是持觀光簽證...

高雄變態阿公侵犯孫女 大言不慚喊：沒剝奪你處女膜

高雄市一名80多歲阿公假借替國中的孫女按摩，竟伸狼爪把手伸進內褲中撫摸孫女下體，讓孫女氣得當場大罵，沒想到阿公竟大言不慚...

台中補習班狼師是慣犯！被害人同意給緩刑 法院仍不准：敗壞教師信賴

台中楊姓補習班負責人兼教師替未成年女學生授課時，竟2度手伸入她褲管摸下體、臀部及襲胸，台中地院一審依強制猥褻罪判他2年；...

台中神棍誆「嘿咻扭轉因果」硬上女信徒15年…判16年賠380萬

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，15年來借消災解厄趁5位女信徒罹癌、感情不順，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。