北市破獲大型應召站！33名泰女來台賣淫 全持觀光簽入境

台北市萬華警分局破獲大型應召站，帶回34名賣淫女子，其中33人全是持觀光簽證來台的泰籍女子。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台北市萬華警分局掃蕩轄內非法賣淫集團，21日晚間9時許在西昌街一口氣逮捕34名從事性工作女子，其中33人全部是持觀光簽證來台的泰國人，僅有一名為台籍女子，另外還查到男客3名；男客與台籍賣淫女依違反社維法裁處，泰籍賣淫女移送移民署台北專勤隊收容。

警方指出，被逮的應召站幕後老闆，是44歲李姓女子及39歲鍾姓男子一同主持，兩人為男女朋友，其中李女是緬甸嫁來台灣的新住民，出身金三角，會泰語、緬語等語言，她與丈夫離婚後結識鍾男，兩人共同主持應召站。

據了解，33名泰籍女子持觀光簽證來台，一下飛機就到應召站報到，其中有兩人已經逾期居留；鍾男兩年前就已因經營賣淫工作遭警方逮捕， 龍山派出所日前因多次接獲檢舉，指西昌街上有女子拉客情事，經長期蒐證，發現鍾男又重操舊業，報請台北地檢署指揮，由萬華分局組合警力、移民署台北市專勤隊、台北憲兵隊等單位查緝，一舉破獲應召集團。

查緝行動查獲負責人、工作人員共9名，性工作女子34人及男客3人；現場查扣監視器鏡頭9顆、監視器主機1台、螢幕4台、手機9支、保險套一批、潤滑液1瓶等證物。負責人、工作人員訊後移送台北地檢署檢察官複訊並依涉嫌妨害風化罪偵辦。