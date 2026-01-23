高雄變態阿公侵犯孫女 大言不慚喊：沒剝奪你處女膜

高雄市一名80多歲阿公假借替國中的孫女按摩，竟伸狼爪把手伸進內褲中撫摸孫女下體，讓孫女氣得當場大罵，沒想到阿公竟大言不慚反駁「摸一下又沒損失」、「沒剝奪妳的處女膜」，高雄地院法官審理後批阿公罔顧倫常，依利用權勢猥褻罪判他有期徒刑1年6月。

判決書指出，這名阿公前年4月趁孫女在家中客廳時，主動提議幫孫女按摩腿部，還將孫女的雙腿抬至自己腳上，起初只是按摩小腿，隨後手卻不安分地游移至大腿內側，甚至將手指伸入內褲撫摸孫女私處，孫女當下驚恐萬分，雖因顧及親屬關係不敢大聲張揚，但仍機智地拿出手機錄影並開啟錄音功能。

手機錄音錄下孫女質問阿公為何亂摸，阿公竟回嗆「摸妳又沒有損失什麼，對不對？」甚至口出狂言「如果我用生殖器侵犯妳呢？」讓孫女當場指控阿公曾在她小時候用生殖器摩擦她的下體。

沒想到阿公竟還反斥責孫女「我也沒有剝奪妳的處女膜啊」讓孫女氣得當場回罵「你只差沒有插進去，可是你有摩擦啊」阿公更以歪理回應「只要不生孩子有什麼關係？現在的人根本不注重處女」。

阿公出庭時辯稱自己手部無法彎曲，不可能摸到孫女私處，並反控孫女是為了構陷他才故意錄音，但法官勘驗手機影片，清楚可見阿公手腕在孫女大腿根部游移、探摸。