高雄變態阿公侵犯孫女 大言不慚喊：沒剝奪你處女膜
高雄市一名80多歲阿公假借替國中的孫女按摩，竟伸狼爪把手伸進內褲中撫摸孫女下體，讓孫女氣得當場大罵，沒想到阿公竟大言不慚反駁「摸一下又沒損失」、「沒剝奪妳的處女膜」，高雄地院法官審理後批阿公罔顧倫常，依利用權勢猥褻罪判他有期徒刑1年6月。
判決書指出，這名阿公前年4月趁孫女在家中客廳時，主動提議幫孫女按摩腿部，還將孫女的雙腿抬至自己腳上，起初只是按摩小腿，隨後手卻不安分地游移至大腿內側，甚至將手指伸入內褲撫摸孫女私處，孫女當下驚恐萬分，雖因顧及親屬關係不敢大聲張揚，但仍機智地拿出手機錄影並開啟錄音功能。
手機錄音錄下孫女質問阿公為何亂摸，阿公竟回嗆「摸妳又沒有損失什麼，對不對？」甚至口出狂言「如果我用生殖器侵犯妳呢？」讓孫女當場指控阿公曾在她小時候用生殖器摩擦她的下體。
沒想到阿公竟還反斥責孫女「我也沒有剝奪妳的處女膜啊」讓孫女氣得當場回罵「你只差沒有插進去，可是你有摩擦啊」阿公更以歪理回應「只要不生孩子有什麼關係？現在的人根本不注重處女」。
阿公出庭時辯稱自己手部無法彎曲，不可能摸到孫女私處，並反控孫女是為了構陷他才故意錄音，但法官勘驗手機影片，清楚可見阿公手腕在孫女大腿根部游移、探摸。
高雄地院法官審理後認為，阿公身為長輩，未能善盡保護教養之責，反利用權勢逞一己私慾，造成正值青春期的孫女身心受創嚴重，甚至因此休學接受心理治療，考量阿公犯後飾詞狡辯、態度惡劣，且至今未獲孫女原諒，雖因年滿80歲依法得減輕其刑，仍判有期徒刑1年6月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言