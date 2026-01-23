快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名80多歲阿公假借替國中的孫女按摩，竟伸狼爪把手伸進內褲中撫摸孫女下體，讓孫女氣得當場大罵，沒想到阿公竟大言不慚反駁「摸一下又沒損失」、「沒剝奪妳的處女膜」，高雄地院法官審理後批阿公罔顧倫常，依利用權勢猥褻罪判他有期徒刑1年6月。

判決書指出，這名阿公前年4月趁孫女在家中客廳時，主動提議幫孫女按摩腿部，還將孫女的雙腿抬至自己腳上，起初只是按摩小腿，隨後手卻不安分地游移至大腿內側，甚至將手指伸入內褲撫摸孫女私處，孫女當下驚恐萬分，雖因顧及親屬關係不敢大聲張揚，但仍機智地拿出手機錄影並開啟錄音功能。

手機錄音錄下孫女質問阿公為何亂摸，阿公竟回嗆「摸妳又沒有損失什麼，對不對？」甚至口出狂言「如果我用生殖器侵犯妳呢？」讓孫女當場指控阿公曾在她小時候用生殖器摩擦她的下體。

沒想到阿公竟還反斥責孫女「我也沒有剝奪妳的處女膜啊」讓孫女氣得當場回罵「你只差沒有插進去，可是你有摩擦啊」阿公更以歪理回應「只要不生孩子有什麼關係？現在的人根本不注重處女」。

阿公出庭時辯稱自己手部無法彎曲，不可能摸到孫女私處，並反控孫女是為了構陷他才故意錄音，但法官勘驗手機影片，清楚可見阿公手腕在孫女大腿根部游移、探摸。

高雄地院法官審理後認為，阿公身為長輩，未能善盡保護教養之責，反利用權勢逞一己私慾，造成正值青春期的孫女身心受創嚴重，甚至因此休學接受心理治療，考量阿公犯後飾詞狡辯、態度惡劣，且至今未獲孫女原諒，雖因年滿80歲依法得減輕其刑，仍判有期徒刑1年6月。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

相關新聞

台中補習班狼師是慣犯！被害人同意給緩刑 法院仍不准：敗壞教師信賴

台中楊姓補習班負責人兼教師替未成年女學生授課時，竟2度手伸入她褲管摸下體、臀部及襲胸，台中地院一審依強制猥褻罪判他2年；...

高雄變態阿公侵犯孫女 大言不慚喊：沒剝奪你處女膜

高雄市一名80多歲阿公假借替國中的孫女按摩，竟伸狼爪把手伸進內褲中撫摸孫女下體，讓孫女氣得當場大罵，沒想到阿公竟大言不慚...

台中神棍誆「嘿咻扭轉因果」硬上女信徒15年…判16年賠380萬

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，15年來借消災解厄趁5位女信徒罹癌、感情不順，...

偷丟蟑螂到內褲！阿嬤男友恐嚇女童：妳被下咒長蟲「阿公幫驅蟲」性侵42次

台灣發生性侵兒童案。桃園1名男子和女友交往期間，向對方未成年的孫女恐嚇稱「妳被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉」等言詞，稱要進行無套性行為才能驅蟲。女童信以為真，6年來被對方性侵42次。女童的祖母雖明知事件，但仍然視若無睹，而受害女童日漸長大，開始對事件產生懷疑，甚至在裝睡期間發現祖母男友偷偷將蟑螂屍體丟到其內褲內，所以逐漸反抗，性侵次數才變少。

仙人跳？工程師涉性侵遭判刑 突揭妙齡女PO文「每天告變態賺不完」

台中市一名工程師3年前在夜店認識女子，女子提告工程師趁她泥醉時，在摩鐵內親吻胸部、指侵下體，工程師強調雙方合意，否認性侵...

高雄少女抓到前男友是「海王」 反遭揮拳揍成熊貓眼硬上

高雄蔡姓男子和就讀高一的少女在一起3個月後分手，事後蔡男約少女出來打「回憶砲」，親熱結束後少女翻看蔡男手機，發現他和其他...

