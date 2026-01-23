台中補習班狼師是慣犯！被害人同意給緩刑 法院仍不准：敗壞教師信賴

台中楊姓補習班負責人兼教師替未成年女學生授課時，竟2度手伸入她褲管摸下體、臀部及襲胸，台中地院一審依強制猥褻罪判他2年；台中高分院二審查，楊雖已賠償調解、改口認罪，被害人同意緩刑，但他有類似前案，敗壞社會對教師信賴，撤銷改判1年9月，不宣告緩刑，仍可上訴。

檢警調查，楊男2023年10月3日下午6點多見少女獨自在補習班1樓用餐，伸手進她褲管摸下體、臀部，少女過度驚嚇不敢開口求救，只能閃躲、夾緊雙腳抗拒；同月7日，楊又以少女的教材和其他學生不同為由，要她在1樓櫃檯寫考卷，卻趁機坐到身旁又伸手進褲管亂摸，少女閃躲後又遭襲胸。

台中地院一審時，楊矢口否認，辯稱從沒對少女猥褻，沒有單獨輔導過她。少女證稱，遭楊手伸進褲管摸下體、肚子及胸部，都是因為有其他學找他才停手，並坦言自己「嚇到不知該如何反應。」

一審審酌，少女證詞前後一致，講到激動處更哽咽、啜泣，顯見她親身經歷，身心確實嚴重受創，所言非假，且她報案當天隨即赴醫院驗傷，其短褲「內側」也採集到楊男的DNA，堪認是少女指控內容強而有力的補強證據，依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪判楊1年、1年6月，應執行2年。

檢方不服上訴，主張少女在校成績出眾、積極參與校外補習課程，遭此境遇不敢告訴家長，直至忍無可忍才無奈告訴媽媽，令人情何以堪？楊行徑囂張，顯是慣犯，不應輕縱。

楊同樣上訴，表示他已認錯，和少女及其父母賠償65萬元調解成立，態度良好，他現已沒從事補教業，也不會在相關職場工作，充分展現悔意，請求緩刑。