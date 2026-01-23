台中神棍誆「嘿咻扭轉因果」硬上女信徒15年...判16年賠380萬

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，15年來借消災解厄趁5位女信徒罹癌、感情不順，誆騙和他「修Ｘ（性交）」可扭轉因果，完事還逼簽「性愛同意書」，法院刑事依強制性交罪判他16年，民事判他應給付3名被害人380萬元，可上訴。

檢方起訴指出，劉男（65歲）2009年接手過世母親創設的「西方如來寺」 ，對外稱母親升天成佛，名號「無量金菩薩」，自己為佛堂釋法師父兼桌頭，並要信徒尊稱他「老師」、視為「無上之主」，得依他指示才能扭轉因果，還說會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運。

檢方查出，劉利用女信徒感情、健康或經濟不順時，約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式；有女信徒因乳癌上門求助，劉誆稱，妳會病重、兒子成同性戀，要和他性交才能改變，完事還命簽立「性愛同意書。」

另有女信徒想挽回前男友，劉就騙「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處；檢方統計，劉15年來5名女子性侵多達58次。

檢方痛批，劉以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，起訴求重刑。

台中地院一審依48個強制性交等罪，各判劉3年至4年不等，合併應執行10年。上訴後，台中高分院二審查，劉要女信徒模仿A片內容和他性交，怕被發現還命女子簽性愛同意書，手段惡劣，被害人更直言，遭劉霸凌、羞辱，活在恐懼絕望中，撤銷改判他16年。

其中3名被害女子再提民事求償，有人稱把劉當心靈導師，對其長期供養，遭性侵200次，還有人說經劉性交後還被他羞辱稱「和你修Ｘ很無聊」、「難怪你老公出去外面找女人」，至今身心受創仍無法正常生活，分別求償600萬元、800萬元及1000萬元。

劉男抗辯稱，有以消業障名義約女子上汽車旅館性交，但地點非佛堂，女子也配合，非全無意思決定的自由，其中1女還說他長得很像自己爸爸，要保護雙方才簽性愛同意書。

台中地院民事庭查，受害女子說劉主張「和他性愛可改變因果」，會跟他性交都不是因為愛他，而是為改變命運，還有人說和劉性交只是想挽回前男友，對劉根本毫無感情，認定劉確實有以宗教詐欺性侵女子。