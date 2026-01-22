仙人跳？工程師涉性侵遭判刑 突揭妙齡女PO文「每天告變態賺不完」

台中市一名工程師3年前在夜店認識女子，女子提告工程師趁她泥醉時，在摩鐵內親吻胸部、指侵下體，工程師強調雙方合意，否認性侵，一審判3年2月，工程師上訴，質疑女子除他的案子外，還其他類似案例，其中一案獲賠70萬元，還曾發文「每天告變態賺不完」、「90萬今年可放假一年」等語，質疑女子故意遭撿屍，二審仍認定工程師有乘機性交罪犯行，駁回上訴。

起訴指出，一名工程師在2023年8月12日凌晨，在南屯區一間夜店認識女子，雙方喝酒、聊天後，同日凌晨1時許，工程師見女子不勝酒力，以步行方式，將女子背往汽車旅館內，工程師趁女子泥醉，涉在房間內吸吮女子胸部、手指侵入下體，也對睡著的女子拍攝相片，女子酒醒後發現下半身赤裸，前往櫃台報警，警方當場查獲工程師。

台中地院審理時，工程師承認雙方有親吻、撫摸，但雙方沒有發生性關係，二人互動是合意，「我是被設計的」，工程師的律師則辯護，女子在案發後有櫃台人員證稱，堅持要早餐的菜單，與一般人被性侵後的反應有別，另外女子主張和解金為70萬元，但女子過去就曾發生過類似案例，也是提告後爭取高額的調解金，工程師才會認為被「仙人跳」，請求諭知無罪。

一審審認，根據相關監視器畫面與女子的證詞，女子當時泥醉無法自行走路，顯示神智不清的狀況，以及女子下體深處、口腔，有驗出工程師的DNA等證據，與女子指證，工程師曾以手指搓入下體的證詞相符，且女子在偵訊、審理的證述一致，認定工程師涉犯乘機性交罪，判刑3年2月，另涉無故竊錄他人非公開的活動罪，處拘役50日，可易科。

工程師不服上訴台中高分院，仍否認犯行，還提出雙方在2023年12月間有調解，但女子要求70萬元賠償金而調解不成，隔年3月間，女子又到夜店認識另名林姓男子，提告性侵，後來因對方賠償70萬元，林男遭檢方起訴後，法官判處緩刑。

工程師也提出網路平台的發文截圖，女子在案發後寫到「今年第三筆」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「這次我要開50萬不要拉倒，你就進去蹲」、「每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道」等語，質疑女子利用此方式索討高額賠償金。