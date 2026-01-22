快訊

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

聽新聞
0:00 / 0:00

仙人跳？工程師涉性侵遭判刑 突揭妙齡女PO文「每天告變態賺不完」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名工程師3年前在夜店認識女子，女子提告工程師趁她泥醉時，在摩鐵內親吻胸部、指侵下體，工程師強調雙方合意，否認性侵，一審判3年2月，工程師上訴，質疑女子除他的案子外，還其他類似案例，其中一案獲賠70萬元，還曾發文「每天告變態賺不完」、「90萬今年可放假一年」等語，質疑女子故意遭撿屍，二審仍認定工程師有乘機性交罪犯行，駁回上訴。

起訴指出，一名工程師在2023年8月12日凌晨，在南屯區一間夜店認識女子，雙方喝酒、聊天後，同日凌晨1時許，工程師見女子不勝酒力，以步行方式，將女子背往汽車旅館內，工程師趁女子泥醉，涉在房間內吸吮女子胸部、手指侵入下體，也對睡著的女子拍攝相片，女子酒醒後發現下半身赤裸，前往櫃台報警，警方當場查獲工程師。

台中地院審理時，工程師承認雙方有親吻、撫摸，但雙方沒有發生性關係，二人互動是合意，「我是被設計的」，工程師的律師則辯護，女子在案發後有櫃台人員證稱，堅持要早餐的菜單，與一般人被性侵後的反應有別，另外女子主張和解金為70萬元，但女子過去就曾發生過類似案例，也是提告後爭取高額的調解金，工程師才會認為被「仙人跳」，請求諭知無罪。

一審審認，根據相關監視器畫面與女子的證詞，女子當時泥醉無法自行走路，顯示神智不清的狀況，以及女子下體深處、口腔，有驗出工程師的DNA等證據，與女子指證，工程師曾以手指搓入下體的證詞相符，且女子在偵訊、審理的證述一致，認定工程師涉犯乘機性交罪，判刑3年2月，另涉無故竊錄他人非公開的活動罪，處拘役50日，可易科。

工程師不服上訴台中高分院，仍否認犯行，還提出雙方在2023年12月間有調解，但女子要求70萬元賠償金而調解不成，隔年3月間，女子又到夜店認識另名林姓男子，提告性侵，後來因對方賠償70萬元，林男遭檢方起訴後，法官判處緩刑。

工程師也提出網路平台的發文截圖，女子在案發後寫到「今年第三筆」、「90萬今年可以直接放假一整年了」、「這次我要開50萬不要拉倒，你就進去蹲」、「每天告這些變態就賺不完了，還能替天行道」等語，質疑女子利用此方式索討高額賠償金。

二審審認，根據相關事證認定，工程師的確有拍攝女子相片，以及趁女子泥醉，吸吮胸部、指侵下體的犯行，至於女子在網路發文，以及其他案例，不足以反推女子在案發前，有刻意讓工程師「撿屍」的意圖，駁回工程師上訴，維持原判。

台中市一名工程師被夜店認識的女子提告性侵，工程師質疑女子動機不純，二審仍駁回上訴，判工程師3年2月徒刑。示意圖／ingimage
台中市一名工程師被夜店認識的女子提告性侵，工程師質疑女子動機不純，二審仍駁回上訴，判工程師3年2月徒刑。示意圖／ingimage

提告 夜店 性侵

延伸閱讀

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

15歲女學生遭爆酒瓶勒頸！淫男亮槍企圖性侵：做1次放你走 她半裸逃

單身治百病！奧蘭多布魯恢單7個月　49歲生日夜店開趴「玩超瘋」　

相關新聞

仙人跳？工程師涉性侵遭判刑 突揭妙齡女PO文「每天告變態賺不完」

台中市一名工程師3年前在夜店認識女子，女子提告工程師趁她泥醉時，在摩鐵內親吻胸部、指侵下體，工程師強調雙方合意，否認性侵...

高雄少女抓到前男友是「海王」 反遭揮拳揍成熊貓眼硬上

高雄蔡姓男子和就讀高一的少女在一起3個月後分手，事後蔡男約少女出來打「回憶砲」，親熱結束後少女翻看蔡男手機，發現他和其他...

台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑...

留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男...

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，調閱社安網列管個案資料，誘騙未成年少女性侵得逞。應服務弱勢民眾的社工...

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

高雄市岡山區大仁北路上的按摩會館暗藏春色，泰國籍女子涉嫌從事性交易，「全套」服務2500元，3天內便吸引多位老司機上門光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。