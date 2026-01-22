高雄少女抓到前男友是「海王」 反遭揮拳揍成熊貓眼硬上

高雄蔡姓男子和就讀高一的少女在一起3個月後分手，事後蔡男約少女出來打「回憶砲」，親熱結束後少女翻看蔡男手機，發現他和其他女生有曖昧訊息，氣得離開旅館房間，結果反被蔡男拉回硬上，少女受辱後向親友求援，法官依妨害性自主罪判蔡男徒刑4年6月。

判決指出，蔡男和少女在表哥家的碗糕店認識，2023年7月交往，但交往約3個月就分手，分開後兩人仍偶有連絡，前年5月12日，蔡男約少女見面，一碰面就約少女到摩鐵「回憶」一下過去點滴。

少女答應後和蔡男共赴摩鐵開房，兩人一陣激情後蔡男先躺在床上休息，少女趁機翻看蔡男手機，發現他與其他女生曖昧，氣得下樓要離開，蔡男發現後，兩人為此大吵一架，蔡男情緒失控，開始狂打少女，還逼迫她脫光衣服再發生一次性行為。

期間蔡男還一度因疲累「硬」不起來，幾經折騰才逞完獸慾，隨後載著少女回家，臉上帶有瘀青的少女不敢被媽媽發現受傷，便跑到媽媽老闆的店裡哭泣，向老闆訴苦後，對方建議她提告，媽媽得知此事後趕緊帶她去醫院驗傷、報警。

高雄地方法院審理時，蔡男坦承與少女發生性行為，承認自己有出手毆打少女，但否認性侵，辯稱當天兩人是合意，並非強迫。

但法官認為少女可以明確描述當天在旅館的過程，審酌蔡女證詞與其他人說法，認定蔡男當天確實強逼少女發生關係，依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑4年6月，可上訴。 示意圖／AI生成

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線