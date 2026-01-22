快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

高雄少女抓到前男友是「海王」 反遭揮拳揍成熊貓眼硬上

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子和就讀高一的少女在一起3個月後分手，事後蔡男約少女出來打「回憶砲」，親熱結束後少女翻看蔡男手機，發現他和其他女生有曖昧訊息，氣得離開旅館房間，結果反被蔡男拉回硬上，少女受辱後向親友求援，法官依妨害性自主罪判蔡男徒刑4年6月。

判決指出，蔡男和少女在表哥家的碗糕店認識，2023年7月交往，但交往約3個月就分手，分開後兩人仍偶有連絡，前年5月12日，蔡男約少女見面，一碰面就約少女到摩鐵「回憶」一下過去點滴。

少女答應後和蔡男共赴摩鐵開房，兩人一陣激情後蔡男先躺在床上休息，少女趁機翻看蔡男手機，發現他與其他女生曖昧，氣得下樓要離開，蔡男發現後，兩人為此大吵一架，蔡男情緒失控，開始狂打少女，還逼迫她脫光衣服再發生一次性行為。

期間蔡男還一度因疲累「硬」不起來，幾經折騰才逞完獸慾，隨後載著少女回家，臉上帶有瘀青的少女不敢被媽媽發現受傷，便跑到媽媽老闆的店裡哭泣，向老闆訴苦後，對方建議她提告，媽媽得知此事後趕緊帶她去醫院驗傷、報警。

高雄地方法院審理時，蔡男坦承與少女發生性行為，承認自己有出手毆打少女，但否認性侵，辯稱當天兩人是合意，並非強迫。

但法官認為少女可以明確描述當天在旅館的過程，審酌蔡女證詞與其他人說法，認定蔡男當天確實強逼少女發生關係，依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑4年6月，可上訴。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

女生 分手

延伸閱讀

非首次犯案！42歲港男札幌街頭非禮10多歲少女 日警急逮惡狼

基隆補習班少東變狼師...被控對4女學生下手115次 高院改判93次無罪

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

相關新聞

高雄少女抓到前男友是「海王」 反遭揮拳揍成熊貓眼硬上

高雄蔡姓男子和就讀高一的少女在一起3個月後分手，事後蔡男約少女出來打「回憶砲」，親熱結束後少女翻看蔡男手機，發現他和其他...

台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑...

留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男...

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，調閱社安網列管個案資料，誘騙未成年少女性侵得逞。應服務弱勢民眾的社工...

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

高雄市岡山區大仁北路上的按摩會館暗藏春色，泰國籍女子涉嫌從事性交易，「全套」服務2500元，3天內便吸引多位老司機上門光...

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

台灣發生性侵疑雲。台北1名男子被指在大安森林公園的無障礙公廁內性侵女網友，並將體液留在女方臉部，男子事後捱告。法官審理案件時查看現場一帶閉路電視，發現2人進入殘廁前互動親密，沒有明顯掙扎或拉扯，女方事後到醫院驗傷，卻無發現受傷，無法排除2人是自願親熱的可能性，於是裁定被告無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。