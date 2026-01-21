快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑事庭不採信依加重強制性交罪判他7年6月，女子再求償200萬元，民事庭判賴應給付她90萬元，可上訴。

檢警調查，賴男2024年4月21日和朋友到KTV唱歌，凌晨在包廂玩樂後要上廁所，一開門見同行女子要出來，竟強拉對方進廁所壓在洗手台前，對方因酒後無力反抗慘遭性侵得逞，過程中來賴還拿手機錄影。

台中地院刑事庭審理時，賴男否認性侵，還稱是女子主動親他，沒有強迫對方，只承認自己有未經同意拿手機錄影，還稱是「我是為了自保」、「女子非常主動」，「他會怕」等語。

女子控訴，知道賴男有老婆小孩，覺得不會對她怎樣，原本要從廁所出去就被賴拉住，自己就說「你有老婆小孩，不要這樣」，但仍慘遭賴強行脫褲、摀嘴性侵，後來向朋友淚訴遇害過程。

刑事庭比對女子歷次說法均相符，並有友人證詞可佐；另勘驗賴男偷拍的影片，發現過程中他有叫女子不要叫，綜合相關證據不採信賴辯詞，依對被害人為錄影而犯強制性交罪判他7年6月。

女子再提附帶民事訴訟，主張遇害後身心受創，無法正常工作，更擔憂遭偷拍影像外流，承受巨大內心折磨，對賴求償精神撫慰金200萬元。

賴男抗辯稱，和女子是合意性交，證詞說法不一，還稱女子事發隔天仍繼續從事傳播小姐，並和友人去墾丁出遊，主張駁回。

民事庭再次比對證詞、勘驗錄影，發現賴男性交過程說「不要叫、不要叫、不要叫」，又有伸手摀女子嘴動作，且女子事後多次接受諮商。

民事庭直言，賴男無視女子案發時、案發後反應的緣由，強求她在案發當下，一定要有呼救或立即離開現場反應，或不許她於案發後有任何休閒娛樂、工作，這都是以性別刻板印象，及對於性侵害必須為完美被害人的迷思加諸於女子身上，其辯解均屬無稽。

民事庭綜合判斷雙方職業、收入、侵害程度等，判賴應給付女子90萬元。

賴男硬上小姐刑事判7年6月，民事判他應給付對方90萬元。示意圖／ingimage
賴男硬上小姐刑事判7年6月，民事判他應給付對方90萬元。示意圖／ingimage

性侵害 KTV 人夫

延伸閱讀

小三是同鄉！越女激戰人夫5次 妻子養家貼錢租炮房怒告 她嬌喊：沒錢賠

中職／男友升格人夫！申皓瑋與10萬網紅女友甜蜜求婚成功

被抄了！嘉義KTV脫衣陪酒性交易 24名泰籍女遭查獲

8點檔女星跨坐人夫性感色誘 「搖滾區全男的」激戰畫面流出

相關新聞

台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑...

留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男...

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，調閱社安網列管個案資料，誘騙未成年少女性侵得逞。應服務弱勢民眾的社工...

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

高雄市岡山區大仁北路上的按摩會館暗藏春色，泰國籍女子涉嫌從事性交易，「全套」服務2500元，3天內便吸引多位老司機上門光...

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

台灣發生性侵疑雲。台北1名男子被指在大安森林公園的無障礙公廁內性侵女網友，並將體液留在女方臉部，男子事後捱告。法官審理案件時查看現場一帶閉路電視，發現2人進入殘廁前互動親密，沒有明顯掙扎或拉扯，女方事後到醫院驗傷，卻無發現受傷，無法排除2人是自願親熱的可能性，於是裁定被告無罪。

老翁求交往遭失智婦拒絕！他摸胸狡辯︰查乳癌 兒子遠端監控怒告

求愛不遂，竟伸狼爪猥褻，絕對不能放過！台灣高雄鳳山1名七旬翁得知鄰居老婦患有失智症，趁對方兒子不在家之際，登門入室要求交往。老婦雖然失智，但聞言仍是拒絕。老翁求愛不遂老羞成怒，以「檢查乳癌」為由對她強抱猥褻，甚至脫褲露械，強拉受害人搓揉下體不果，由於老婦兒子早已安裝了遠端監視器，以方便觀察母親舉動，詎料變成錄下母親受辱全過程，大怒報警提告。法官經審理後，裁定被告「強制猥褻」罪成，判囚1年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。