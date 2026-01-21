台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑事庭不採信依加重強制性交罪判他7年6月，女子再求償200萬元，民事庭判賴應給付她90萬元，可上訴。

檢警調查，賴男2024年4月21日和朋友到KTV唱歌，凌晨在包廂玩樂後要上廁所，一開門見同行女子要出來，竟強拉對方進廁所壓在洗手台前，對方因酒後無力反抗慘遭性侵得逞，過程中來賴還拿手機錄影。

台中地院刑事庭審理時，賴男否認性侵，還稱是女子主動親他，沒有強迫對方，只承認自己有未經同意拿手機錄影，還稱是「我是為了自保」、「女子非常主動」，「他會怕」等語。

女子控訴，知道賴男有老婆小孩，覺得不會對她怎樣，原本要從廁所出去就被賴拉住，自己就說「你有老婆小孩，不要這樣」，但仍慘遭賴強行脫褲、摀嘴性侵，後來向朋友淚訴遇害過程。

刑事庭比對女子歷次說法均相符，並有友人證詞可佐；另勘驗賴男偷拍的影片，發現過程中他有叫女子不要叫，綜合相關證據不採信賴辯詞，依對被害人為錄影而犯強制性交罪判他7年6月。

女子再提附帶民事訴訟，主張遇害後身心受創，無法正常工作，更擔憂遭偷拍影像外流，承受巨大內心折磨，對賴求償精神撫慰金200萬元。

賴男抗辯稱，和女子是合意性交，證詞說法不一，還稱女子事發隔天仍繼續從事傳播小姐，並和友人去墾丁出遊，主張駁回。

民事庭再次比對證詞、勘驗錄影，發現賴男性交過程說「不要叫、不要叫、不要叫」，又有伸手摀女子嘴動作，且女子事後多次接受諮商。

民事庭直言，賴男無視女子案發時、案發後反應的緣由，強求她在案發當下，一定要有呼救或立即離開現場反應，或不許她於案發後有任何休閒娛樂、工作，這都是以性別刻板印象，及對於性侵害必須為完美被害人的迷思加諸於女子身上，其辯解均屬無稽。