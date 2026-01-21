留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男子婉拒後，男子仍不斷透過臉書傳訊，自稱是具留美雙碩士學歷，在航太業工作，來自台中海線望族、父親開建設公司等語，希望獲得女店員青睞，時間長達2年，女店員受不了提告，二審近日駁回上訴，依違反跟騷法判刑6月、可易科，全案確定。

檢警調查，涉案男子在2022年4月9日至台中市海線地區某賣場購物時，心儀在賣場擔任收銀的女店員，從當天起陸續送上燕窩禮盒示好，也在賣場守候，等待女店員下班，女店員發現後，在同年月7月中旬，透過主管向男子婉拒，希望男子停止送禮及等候下班等行為。

不過男子仍不放棄，持續送禮，也透過自行搜尋女店員工作名牌等方式，得知女店員臉書帳號後，不斷傳送訊息、照片給女店員，還在訊息中自介，是從美國返台、家族是台中海線望族、學航太、父親開設建設公司等背景，希望獲得女店員青睞，男子一路從2022年10月傳訊至2024年7月。

因女店員發現，男子還以不同帳號持續傳訊，更以臉書訊息向女店員親友謊稱是女店員的朋友，試圖得知女店員所在地，女店員心生畏懼，報警提告，也封鎖男子的臉書帳號。

台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱沒有愛慕女店員，只是曾打翻女店員水壺，才會買禮盒致歉，不過法官認為，男子單方面傳訊給女店員長達2年，訊息內容都在表達要跟女店員約會、聯絡、追求之意，認定男子的辯詞是臨訟卸責之詞，不足採信，依違反跟騷法，判刑6月，可易科18萬元。

男子不服上訴台中高分院，強調過去無前科、素行良好，因長期住在國外，近年才返台接家族事業，對於中文跟華語的表達不佳，希望法官從輕量刑。