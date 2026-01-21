快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男子婉拒後，男子仍不斷透過臉書傳訊，自稱是具留美雙碩士學歷，在航太業工作，來自台中海線望族、父親開建設公司等語，希望獲得女店員青睞，時間長達2年，女店員受不了提告，二審近日駁回上訴，依違反跟騷法判刑6月、可易科，全案確定。

檢警調查，涉案男子在2022年4月9日至台中市海線地區某賣場購物時，心儀在賣場擔任收銀的女店員，從當天起陸續送上燕窩禮盒示好，也在賣場守候，等待女店員下班，女店員發現後，在同年月7月中旬，透過主管向男子婉拒，希望男子停止送禮及等候下班等行為。

不過男子仍不放棄，持續送禮，也透過自行搜尋女店員工作名牌等方式，得知女店員臉書帳號後，不斷傳送訊息、照片給女店員，還在訊息中自介，是從美國返台、家族是台中海線望族、學航太、父親開設建設公司等背景，希望獲得女店員青睞，男子一路從2022年10月傳訊至2024年7月。

因女店員發現，男子還以不同帳號持續傳訊，更以臉書訊息向女店員親友謊稱是女店員的朋友，試圖得知女店員所在地，女店員心生畏懼，報警提告，也封鎖男子的臉書帳號。

台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱沒有愛慕女店員，只是曾打翻女店員水壺，才會買禮盒致歉，不過法官認為，男子單方面傳訊給女店員長達2年，訊息內容都在表達要跟女店員約會、聯絡、追求之意，認定男子的辯詞是臨訟卸責之詞，不足採信，依違反跟騷法，判刑6月，可易科18萬元。

男子不服上訴台中高分院，強調過去無前科、素行良好，因長期住在國外，近年才返台接家族事業，對於中文跟華語的表達不佳，希望法官從輕量刑。

台中高分院審認，一審已認定男子犯下跟騷犯行明確，已依審酌相關情狀判刑，認事用法無不合，量刑也沒違法，考量到男子犯行時間不短，難認一審量刑過重，駁回男子上訴，全案確定。

台中市一名男子送禮物、傳訊賣場女店員，被告跟騷，台中高分院判刑6月，可易科確定。示意圖／本報資料照片
台中市一名男子送禮物、傳訊賣場女店員，被告跟騷，台中高分院判刑6月，可易科確定。示意圖／本報資料照片

店員 跟騷法

延伸閱讀

高雄男跟台版N號房買未成年性影像 法官確定中檢無管轄權

損失上百億？張綱維不甘「提前」入獄 聲明異議還要賠償高院駁回

工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

璟德2025年EPS 9.42元

相關新聞

台中人夫KTV硬上小姐還偷錄影 竟瞎扯：她很主動我要自保

台中已婚有小孩的賴姓男子到KTV玩樂，強拉包廂小姐進廁所硬上過程偷錄影，犯後辯稱「我是為自保」、「女子非常主動」，法院刑...

留美雙碩士航太男傳訊狂追賣場女店員2年 自介「台中望族」被告跟騷

台中市一名男子在4年前在賣場購物時，疑心儀結帳女店員，除持續送上燕窩等禮盒外，還在賣場等候女店員下班，女店員透過主管向男...

社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，調閱社安網列管個案資料，誘騙未成年少女性侵得逞。應服務弱勢民眾的社工...

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

高雄市岡山區大仁北路上的按摩會館暗藏春色，泰國籍女子涉嫌從事性交易，「全套」服務2500元，3天內便吸引多位老司機上門光...

女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

台灣發生性侵疑雲。台北1名男子被指在大安森林公園的無障礙公廁內性侵女網友，並將體液留在女方臉部，男子事後捱告。法官審理案件時查看現場一帶閉路電視，發現2人進入殘廁前互動親密，沒有明顯掙扎或拉扯，女方事後到醫院驗傷，卻無發現受傷，無法排除2人是自願親熱的可能性，於是裁定被告無罪。

老翁求交往遭失智婦拒絕！他摸胸狡辯︰查乳癌 兒子遠端監控怒告

求愛不遂，竟伸狼爪猥褻，絕對不能放過！台灣高雄鳳山1名七旬翁得知鄰居老婦患有失智症，趁對方兒子不在家之際，登門入室要求交往。老婦雖然失智，但聞言仍是拒絕。老翁求愛不遂老羞成怒，以「檢查乳癌」為由對她強抱猥褻，甚至脫褲露械，強拉受害人搓揉下體不果，由於老婦兒子早已安裝了遠端監視器，以方便觀察母親舉動，詎料變成錄下母親受辱全過程，大怒報警提告。法官經審理後，裁定被告「強制猥褻」罪成，判囚1年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。