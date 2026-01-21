社工師懲戒查詢平台上線 狼社工何建忠性侵少女還陪驗傷 被拔執業執照

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，調閱社安網列管個案資料，誘騙未成年少女性侵得逞。應服務弱勢民眾的社工，成為性侵之狼，讓民眾恐慌，為讓民眾了解社工人員涉性平案件等情況，衛福部本月初承諾建立「社工師懲戒查詢平台」，已於本月14日上路，不過，目前僅刊載何建忠一案，衛福部社工司說明，這是因為修法設懲戒委員會至今，僅有此一案例。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說明，衛福部今年1月中旬，於社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各縣市政府懲戒決議公告，提供外界查詢；「社會工作師法」於112年6月9日修正增訂社工師懲戒制度，衛福部於112年12月8日發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會，目前僅有高雄市政府已完成相關懲戒決議，並刊登公報。

根據衛福部公告的懲戒內容，何建忠案是由衛生局依法移送懲戒委員會懲戒，經委員會討論後，決議廢止被付懲戒人何建忠之執業執照與社會工作師證書，全案於1月12日在高雄市政府公報中公告。懲戒委員會提到，何建忠涉犯「個人資料保護法」利用職務機會搜集非必要個人資料罪嫌，及「刑法」、「兒少權法」等，利用公務機會，成年人故意對少年強制性交，嚴重違反社工師倫理。

懲戒決議書指出，何建忠除提供書面意見，也親自赴懲戒委員會陳述案情，他與個案發生性行為，並在個案通報性侵後陪同驗傷，且與個案進行會談，嚴重違法社工師倫理守則「社工師英語服務對象維持正常專業關係，不得與服務對象有不當雙重或多重關係而獲取不當利益」、「社工師基於倫理衝突或利益迴避，須終止服務對象時，應事先明確告知服務對象，並為適當必要之轉介服務」。