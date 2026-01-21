快訊

高雄岡山按摩店藏春色 泰國女子賣淫3天接6客被逮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區大仁北路上的按摩會館暗藏春色，泰國籍女子涉嫌從事性交易，「全套」服務2500元，3天內便吸引多位老司機上門光顧。員警前往臨檢，當場查獲有男客剛消費完正準備離開，將負責人李姓男子及櫃台楊姓收銀員依法送辦，分別判處4個月及2個月有期徒刑。

判決書指出，這家按摩會館由李姓男子擔任負責人，消費模式名義上為全身油壓按摩及腳底按摩，但實際上卻私下提供性交易服務，全套性交易收費標準為每40分鐘2500元，其中應召女子分得1200元，剩餘1300元則由店家抽成。

李男為經營色情按摩，每天營業11小時，還以日薪1千元雇用楊姓女子擔任櫃台收銀人員，但才營業第3天，就遇上員警上門臨檢，查獲店家利用經營的按摩會館作為掩護，容留已成年的泰國籍女子在店內從事性服務。

去年5月9日晚間9時許，一名男客經櫃台楊女媒介並安排泰國籍女子在3樓包廂內進行全套性交易，兩人完事後，男客人下樓至櫃台結帳時，碰巧遇上警方入內臨檢，當場查獲性交易。

賣淫的泰國女子坦承上工3天就接了6名客人，櫃台收銀的楊女也坦承她主要負責接待客人，除了招呼前來的男客並介紹消費方式外，還需要收取費用，性服務則是由泰國籍女子負責提供按摩及性服務。

李男及楊女訊後皆坦承犯行，橋頭地院法官審理後認為，李男雇用按摩小姐及提供店內包廂，並身為負責人，居於犯罪主導地位，因此依圖利容留性交罪判處4個月有期徒刑，楊女則判2個月刑期。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

