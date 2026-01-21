女子控訴遭男網友拉入無障礙公廁性侵！事後「滿臉DNA」 被告2原因脫罪

快訊

香港01／ 撰文：田中貴

台灣發生性侵疑雲。台北1名男子被指在大安森林公園的無障礙公廁內性侵女網友，並將體液留在女方臉部，男子事後捱告。法官審理案件時查看現場一帶閉路電視，發現2人進入殘廁前互動親密，沒有明顯掙扎或拉扯，女方事後到醫院驗傷，卻無發現受傷，無法排除2人是自願親熱的可能性，於是裁定被告無罪。

女方指控男子性侵　體液留臉部

台媒於今年1月報道，涉事男女透過交友程式認識，案發2025年12月6日共進晚餐後，一起散步行到大安森林公園。女方聲稱已明確表示拒絕，但仍遭男方強行拉入無障礙公廁內性侵，甚至將體液留在其臉部。女方聲稱，自己受性侵時不斷閃躲和反抗，同時提出對話紀錄、驗傷報告、心理諮商報告等資料。

CCTV拍到雙方親密互動　驗傷無受傷

法官查看閉路電視片段，發現他們在進入殘廁前，互動自然親密，沒有明顯掙扎或拉扯，男方環抱女方腰部，女方主動回抱輕拍對方，步伐一致走入廁所。另外，案發後女方前往醫院驗傷，卻沒有發現明顯外傷。

證據不足無罪釋放

法官指出，根據《刑事訴訟法》與無罪推定原則，檢方一旦無法提出足夠證據，無法單憑原告單一說法而判定被告有罪，法官認為適用於今次案件，至於案中對話紀錄和心理諮商報告屬於事後重複性陳述，無法構成有效證據，法官無法排除女方當時出於自願和被告發生性行為，判處被告無罪，全案仍可上訴。

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

文章授權轉載自《香港01》

性侵 法官 大安森林公園 證據

