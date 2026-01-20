網紅團體「反骨男孩」前成員孫生涉性侵 裁定延長境管8個月

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
網紅團體「反骨男孩」前成員孫生。圖／17LIVE 提供
網紅團體「反骨男孩」前成員孫生。圖／17LIVE 提供

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生被3名女子指控猥褻、性侵、偷拍性影像，依強制性交等罪起訴，法院審理；孫的限制出境期限將屆，台北地院認為，孫案發前出入境頻率甚高，有在國外謀生能力，裁定自1月29日起限制出境、出海8月。可抗告。

裁定書指出，孫生涉犯罪含最輕本刑3年以上有期徒刑的重罪，法定刑不輕，他被偵查前出入境頻率甚高，考量孫生的職業型態，可能具有在外國謀生的能力，難保孫生在訴訟程序中潛逃不歸，致影響日後審判、執行的進行。

法官認為，權衡本案審判、執行進行的利益與限制出境、出海對被告可能造成的不利益，並斟酌案情後，認為孫生仍有限制出境、出海必要，孫生原有的境管將在1月28日屆滿，裁定自2026年1月29日起延長限制出境、出海8月。

檢方指控，孫生涉嫌以看練舞為由性侵1名未成年少女，另趁著拍片、聊天時猥褻2成年女子，另涉及播放與成年女子的性影像。

依起訴書資料，孫生2022年10月5日晚間前往1名成年女子住處剪髮，結束後，2人於陽台抽菸聊天時，孫涉嫌對女子強制猥褻；2023年3月17日，孫生在另1名女子的住處拍片，趁著對方躺在床上休息時，撲到她身上強制猥褻得逞。

2023年10月13日晚間，孫生邀約1名未滿16歲少女到他住處看練舞，趁著未成年少女聆聽音樂時強制性交得逞；2024年7月8日，孫生再與1名女子在台北市中山區一家旅館開房間，錄製2人性行為影像8部，擅自播放性影像給友人看，被害人先後向檢警提告。

檢察官偵辦認定，孫生涉犯強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪及違反個人資料保護法罪，審酌孫生陷溺性癮，漠視個人性自主權，犯後態度惡劣，建請法院對他從重量刑。

