運將突掏空氣槍 花蓮女乘客搭計程車還被問「是不是處女」…驚魂逃車

花蓮一名女子在1月16日晚間7時許，自新城鄉搭乘計程車前往花蓮市港口路，途中疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女子心生畏懼。女子脫身後報警，警方於3小時內通知涉案司機到案，全案依違反恐嚇及性騷擾防治法罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，涉案為洪姓計程車司機，被害女子指控，當晚購物後搭車離開，洪男先掏出空氣槍在車內晃動，稱售價5500元，還表示曾用該槍射擊找碴乘客，讓她不敢反抗，只說自己不會用。隨後洪男詢問是否要去碼頭，提及載船員嫖妓，甚至追問是否為處女、生理期等涉及性暗示問題，讓她極度不適。

女子指出，司機疑似刻意繞路，行駛路線愈來愈偏僻，擔心自身安全，假裝鎮定隨口找理由要求下車逃離。事後發現車資較平時多出50元，致電車行投訴卻是司機本人接聽，僅回應「不好意思嚇到妳」，讓她更加憤怒與不安。

警方接獲報案後，調閱路口監視器畫面，迅速鎖定洪姓司機並通知到案說明，依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法函送法辦。據了解，洪男去年7月曾因與酒醉乘客發生車資與路線爭執，持空氣槍朝後座射擊造成乘客受傷，遭法院依傷害罪判處拘役50天，相關槍枝及彈藥遭沒收。

針對本案，洪姓司機事後在網路回應，否認有恐嚇及性騷擾犯意，認為乘客指控誇大，相關說法引發網友撻伐，不少人指出，乘客在密閉車內選擇沈默是自保，並非默認。

花蓮警分局呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具時，應留意自身人身安全；若遭遇言語騷擾、威脅或不當行為，請記下車號、司機特徵與行駛路線，立即撥打110報案，警方將即時處理，確保民眾人身安全。