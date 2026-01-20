快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

運將突掏空氣槍 花蓮女乘客搭計程車還被問「是不是處女」…驚魂逃車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名女子在1月16日晚間7時許，自新城鄉搭乘計程車前往花蓮市港口路，途中疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女子心生畏懼。女子脫身後報警，警方於3小時內通知涉案司機到案，全案依違反恐嚇及性騷擾防治法罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，涉案為洪姓計程車司機，被害女子指控，當晚購物後搭車離開，洪男先掏出空氣槍在車內晃動，稱售價5500元，還表示曾用該槍射擊找碴乘客，讓她不敢反抗，只說自己不會用。隨後洪男詢問是否要去碼頭，提及載船員嫖妓，甚至追問是否為處女、生理期等涉及性暗示問題，讓她極度不適。

女子指出，司機疑似刻意繞路，行駛路線愈來愈偏僻，擔心自身安全，假裝鎮定隨口找理由要求下車逃離。事後發現車資較平時多出50元，致電車行投訴卻是司機本人接聽，僅回應「不好意思嚇到妳」，讓她更加憤怒與不安。

警方接獲報案後，調閱路口監視器畫面，迅速鎖定洪姓司機並通知到案說明，依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法函送法辦。據了解，洪男去年7月曾因與酒醉乘客發生車資與路線爭執，持空氣槍朝後座射擊造成乘客受傷，遭法院依傷害罪判處拘役50天，相關槍枝及彈藥遭沒收。

針對本案，洪姓司機事後在網路回應，否認有恐嚇及性騷擾犯意，認為乘客指控誇大，相關說法引發網友撻伐，不少人指出，乘客在密閉車內選擇沈默是自保，並非默認。

花蓮警分局呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具時，應留意自身人身安全；若遭遇言語騷擾、威脅或不當行為，請記下車號、司機特徵與行駛路線，立即撥打110報案，警方將即時處理，確保民眾人身安全。

花蓮一名女子搭乘計程車時，疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女子心生畏懼。女子脫身後報警，警方於3小時內通知涉案司機到案，並移送地檢署偵辦。圖／花蓮警分局提供
花蓮一名女子搭乘計程車時，疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女子心生畏懼。女子脫身後報警，警方於3小時內通知涉案司機到案，並移送地檢署偵辦。圖／花蓮警分局提供

性騷擾 花蓮 計程車司機 恐嚇 車資

延伸閱讀

花蓮193縣道北段6公里拓寬封閉13天 有望春節前通車

射擊／亞洲飛靶射擊錦標賽 楊昆弼資格賽前4回合排第1

雨夜驚魂！台66高架車輛突拋錨 警提電霸即時救援

花蓮吉安環鄉自行車道升級亮相 山海騎行更安全

相關新聞

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生涉性侵 裁定延長境管8個月

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生被3名女子指控猥褻、性侵、偷拍性影像，依強制性交等罪起訴，法院審理；孫的限制出境期限將屆，...

運將突掏空氣槍 花蓮女乘客搭計程車還被問「是不是處女」…驚魂逃車

花蓮一名女子在1月16日晚間7時許，自新城鄉搭乘計程車前往花蓮市港口路，途中疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女...

軍人為求刺激搭台馬輪竟進女性臥鋪 拿走女子球鞋猥褻後放回遭訴

施姓士官從東引搭台馬輪返台途中，拿走1名女子的右腳球鞋回到鋪位，射精在鞋內又放回原位，被害女子覺得噁心報案。施男認罪，比...

基隆補習班少東變狼師...被控對4女學生下手115次 高院改判93次無罪

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

庭長「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 高院今審理

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院根據被害人證述及相關證據，判蔡2年2月徒刑，並批...

國小狼師偷拍女學生如廁48次、26人受害 刪照滅跡遭判11年

花蓮一名林姓「狼師」2024年在市區某國小擔任代課老師，竟用手機偷拍女學生如廁畫面，在任職不到1個月期間，次數高達48次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。