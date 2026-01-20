軍人為求刺激搭台馬輪竟進女性臥鋪 拿走女子球鞋猥褻後放回遭訴

施姓士官從東引搭台馬輪返台途中，拿走1名女子的右腳球鞋回到鋪位，射精在鞋內又放回原位，被害女子覺得噁心報案。施男認罪，比對DNA也相符，被控涉犯毀損罪。被控竊盜部分，因施男射精後有還鞋，未占有，檢方認為不符犯罪要件。

檢方起訴指出，去年10月間施男從連江縣東引鄉中柱港搭乘台馬輪，駛向基隆港返台休假。施男疑未追求刺激，進入女性臥鋪，拿走被害女子放在臥鋪旁，白色的右腳球鞋。

施男把女子的球鞋帶進自己的臥鋪內，再打起布簾，然後對著球鞋射精，再把這支球鞋帶回女性臥鋪，放在原來的位置。

施男來拿球鞋，還有把球鞋放回原位的時候，被害女子都有看見他的背景。施男放回鞋子離開後，女子起身查看，發現球鞋中有不明液體，散發濃厚異味，把球鞋帶到台馬輪服務台告知此事，並提供線索及報案。

施男在船上得知東窗事發，向船務人員坦承是他做的，並在下船後，由海巡人員帶回調查。檢方調閱案發時船艙內監視器錄影畫面，並比對施男及鞋內液體DNA相符，認為施男涉犯毀損罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。