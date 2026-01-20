快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

軍人為求刺激搭台馬輪竟進女性臥鋪 拿走女子球鞋猥褻後放回遭訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

施姓士官從東引搭台輪返台途中，拿走1名女子的右腳球鞋回到鋪位，射精在鞋內又放回原位，被害女子覺得噁心報案。施男認罪，比對DNA也相符，被控涉犯毀損罪。被控竊盜部分，因施男射精後有還鞋，未占有，檢方認為不符犯罪要件。

檢方起訴指出，去年10月間施男從連江縣東引鄉中柱港搭乘台馬輪，駛向基隆港返台休假。施男疑未追求刺激，進入女性臥鋪，拿走被害女子放在臥鋪旁，白色的右腳球鞋。

施男把女子的球鞋帶進自己的臥鋪內，再打起布簾，然後對著球鞋射精，再把這支球鞋帶回女性臥鋪，放在原來的位置。

施男來拿球鞋，還有把球鞋放回原位的時候，被害女子都有看見他的背景。施男放回鞋子離開後，女子起身查看，發現球鞋中有不明液體，散發濃厚異味，把球鞋帶到台馬輪服務台告知此事，並提供線索及報案。

施男在船上得知東窗事發，向船務人員坦承是他做的，並在下船後，由海巡人員帶回調查。檢方調閱案發時船艙內監視器錄影畫面，並比對施男及鞋內液體DNA相符，認為施男涉犯毀損罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。

檢方指出，被害女子證稱，當天她有看到拿走鞋者的背影，對方放回鞋子時，她也只有看到背影，後來把雙鞋子包起來，拿去船上服務台，上岸後看到海巡人員帶走施男，可見施男拿該鞋的目的，是為射精在鞋內並返還，尚難有不法所有意圖，與竊盜罪構成要件不同。

施姓士官從東引搭台馬輪返台途中，拿走1名女子的球鞋，射精在鞋內又放回原位。檢方偵查後，認定涉犯毀損罪；被控竊盜部分，因無占有犯意，檢方認為不成立。聯合報資料照
施姓士官從東引搭台馬輪返台途中，拿走1名女子的球鞋，射精在鞋內又放回原位。檢方偵查後，認定涉犯毀損罪；被控竊盜部分，因無占有犯意，檢方認為不成立。聯合報資料照

鞋子 射精

延伸閱讀

庭長「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 高院今審理

神壇老翁伸魔爪誘騙2女童到國小廁所猥褻 還辯被偷錢卸責

要不要當小女友？診所院長二度擁抱揉臀猥褻女藥師 無罪變有罪定讞

假借台大醫院名義詐騙蘋果手機 前內科研究助理遭訴

相關新聞

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生涉性侵 裁定延長境管8個月

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生被3名女子指控猥褻、性侵、偷拍性影像，依強制性交等罪起訴，法院審理；孫的限制出境期限將屆，...

運將突掏空氣槍 花蓮女乘客搭計程車還被問「是不是處女」…驚魂逃車

花蓮一名女子在1月16日晚間7時許，自新城鄉搭乘計程車前往花蓮市港口路，途中疑遭司機言語性騷擾，對方更持空氣槍展示，讓女...

軍人為求刺激搭台馬輪竟進女性臥鋪 拿走女子球鞋猥褻後放回遭訴

施姓士官從東引搭台馬輪返台途中，拿走1名女子的右腳球鞋回到鋪位，射精在鞋內又放回原位，被害女子覺得噁心報案。施男認罪，比...

基隆補習班少東變狼師...被控對4女學生下手115次 高院改判93次無罪

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

庭長「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 高院今審理

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院根據被害人證述及相關證據，判蔡2年2月徒刑，並批...

國小狼師偷拍女學生如廁48次、26人受害 刪照滅跡遭判11年

花蓮一名林姓「狼師」2024年在市區某國小擔任代課老師，竟用手機偷拍女學生如廁畫面，在任職不到1個月期間，次數高達48次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。