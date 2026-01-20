聽新聞
0:00 / 0:00
基隆補習班少東變狼師...被控對4女學生下手115次 高院改判93次無罪
林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生，基隆地檢署依妨害性自主罪起訴，基隆地院認定他犯22個利用權勢猥褻罪，判林3年8月徒刑，93個強制罪處3年得易科罰金之刑。林和檢察官皆上訴，台灣高等法院今撤銷93個強制罪、改判無罪，但22個利用權勢猥褻罪部分刑度仍維持。
高院指出，本件應行合議審判，基隆地院卻採獨任審理，法院組織不合法，因此撤銷原判決，但撤銷後仍依原22個利用權勢猥褻罪判處原刑度及應執行刑；另成年人對少年強制共93罪部分，因事證不足以證明林有起訴書所指的強制行為，改諭知無罪。
台灣大學財務金融系畢業的林，是基隆市中正區一家私立文理短期補習班的少東兼老師，專職教導國中學生數學及自然科目。一審認定林自2022年2月至2023年5月20日間，以討論學科成績為由，分別要求3名女學生單獨到茶水間，再趁並肩坐在長椅時，伸臂自少女背後，以手掌撫摸她們的腰部及胸部下緣各10次、6次和5次。
其中1名被害少女某天放學，在騎樓等家長時，林從她背後環抱，撫摸少女腋下自胸部部位1次。合計林猥褻3名少女22次，女學生們因林是老師而隱忍。
基隆地院也查出1名少女被撫摸90次，還有第四名少女被強摸3次。林辯稱不會將女學生帶到茶水間，也沒有在茶水間撫摸女學生。
一審批林身為老師，對身心未臻成熟的女學生，未盡力呵護成長，竟反為逞私慾而猥褻或妨害少女身體自主權，行為可議。因林始終否認犯行、未賠償被害人，依法判刑，但高院今撤銷改判，仍可上訴最高法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言