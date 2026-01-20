國小狼師偷拍女學生如廁48次、26人受害 刪照滅跡遭判11年

花蓮一名林姓「狼師」2024年在市區某國小擔任代課老師，竟用手機偷拍女學生如廁畫面，在任職不到1個月期間，次數高達48次，受害學生達26人，被發現後還刪光影像滅證。法院依法判處累計183年2月，應執行有期徒刑11年2月，全案可上訴。

檢警調查，32歲林姓老師過去在新北、雲林、嘉義等縣市擔任代課老師，卻是性騷擾累犯，過往3次案件都與被害女子和解不起訴，沒有留下刑責，因此未登錄在不適任教師系統上。前年應徵上花蓮代課老師後，擔任國小高年級導師，沒想到自暑假返校日過後，共有48次尾隨各個被害女童，進入學校4樓的男女共用友善廁所，將手機透過廁所隔板下方縫隙，由下而上偷拍女學生如廁。

2024年9月，學生突然聽見手機拍照聲音，回家後告知家長，家長2度向林師反映，學生在學校疑似被偷拍，要求他向上通報，林師卻未依規定通報，還宣導學生上廁所要結伴同行，會加強巡查廁所等，同時刪除手機裡相關照片與影片；沒想到他後續還有偷拍行為。

學生家長見情況有異，便親自向學校通報，校方依學生指出遭偷拍時間，調閱走廊監視器畫面，發現女學生進入廁所後，林姓導師隨即進入又出來，有重大嫌疑，校方立即報案，林師也隨即自請離職。

檢警前年持搜索票，到林男台北與花蓮租屋處，扣得手機、電腦、記憶卡與隨身硬碟等，調查發現他涉嫌校園偷拍外，電腦內還有其他女童私密影片，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等起訴，法官裁定林男羈押禁見。

判決書指出，林男明知對象為兒童，卻以隱匿方式偷拍，使被害人無法表達反對，屬違反本人意願拍攝性影像。有2次拍到影像，其餘46次雖然未有影像證據，不過監視器都拍到他尾隨女學生進入廁所犯罪。

被害女學生向檢警說，「我在上廁所，我轉頭看到隔壁間廁所底下的縫有手機鏡頭貼著隔板拍我」、「我跟媽媽說，我上廁所的時候，他一直跟著我」、「發現後我要去上廁所都會很緊張跟害怕」、「後來我上廁所時都會找同學陪我一起去，我也有點害怕去學校」、「他很常會站在教室門口，看經過的女同學」等，許多受害學生心理壓力大。