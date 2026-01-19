快訊

要不要當小女友？診所院長二度擁抱揉臀猥褻女藥師 無罪變有罪定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市某診所陳姓院長3年前要求女藥師交往，對方以自己是同志為由拒絕，他色慾薰心仍藉機牽手、擁抱，甚至動手二度揉捏女方屁股，一審陳獲判無罪，二審逆轉認定有罪，判5月得易科罰金之刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳2023年4月20日晚間10時許，邀約女藥師到體育場聊聊，並詢問對方要不要當自己的「小女友」，但女藥師回應自己是同志、交過3個女朋友拒絕，陳仍擁抱女藥師並伸手抓捏屁股2次，女藥師擔心被解雇只能隱忍，回家後向友人哭訴。

女藥師事後提告，檢方依利用權勢猥褻罪嫌起訴陳，一審判決陳無罪。案件上訴，陳否認犯行，供稱當天牽女藥師的手，對方沒有拒絕，他才會詢問要不要交往，而女方事發後10幾天離職，卻突然寄存證信函給他，以起訴書所載的事情勒索他40萬元。

女藥師則向法院指出，陳抱她的時候，就把手放在她的屁股揉捏，而且不是摸幾下，是「出力很噁心的揉」，陳還把頭靠在她的肩頸，很深的吸氣，上下半身都緊貼著她。

二審根據證人證述、卷證資料，且陳曾傳訊給女藥師「麻煩你不要跟別人說昨天的是（事）」、「可以的話我們當朋友」，認定陳確實有猥褻女藥師。

二審審酌陳為一己私慾，猥褻女藥師、戕害身心，所為誠屬不該，應予以非難，且陳否認犯行，未與女方和解或賠償損害，考量陳是執業醫師、每月收入約30萬元、離婚等一切情狀，改依對受監督之人利用權勢猥褻罪判刑5月，得易科罰金。

案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

診所院長擁抱捏臀猥褻同志女藥師，法院判5月得易科罰金之刑定讞。示意圖／Ingimage
