大掃除發現妻子外遇USB！1年內39次激戰 人夫驚悉戴綠帽長達9年

出軌保留「罪證」，被發現時肯定百辭莫辯！新北1名人夫指控妻子借故離家分居，直到2025年1月他在家中進行大掃除時，意外發現1隻USB，內有妻子和姦夫的曖昧對話紀錄和擁抱接吻照片，翻查紀錄才知道自己戴綠帽長達9年，估計他們1年內性交多達39次，大怒提告2人索償100萬新台幣。

李男在家中進行大掃除時，意外發現1隻USB，內有林姓妻子和洪姓姦夫的曖昧對話紀錄和擁抱接吻照片。 示意圖／ingimage

女被告不否認和男被告曾發生2次性行為，但她辯稱，自己遭丈夫語言暴力，所以才離家分居，而且早已沒有夫妻之實。但法官經審理後，判處男女被告需賠償35萬新台幣。

疫情期間藉詞回公司上班一去不返

案件在新北地院進行審理，李姓男子和林姓女子2007年結婚，育有2名子女，但婚姻在疫情期間出現轉折，林女2021年藉詞要回公司上班，豈料一去不返，而且甚少聯絡子女，只能由李男父兼母職。

估計1年內性交多達39次

2025年1月，李男在家中進行大掃除，其間意外發現1隻塵封已久、不屬於自己的USB，於是查看內容，發現存有林女和1名洪姓男子的對話紀錄文字檔、語音檔、擁抱接吻照片等資料，對話內容涉及挑逗和性暗示的用語，甚至會以「老公」、「寶貝老婆」等親密稱呼互稱。

李男才知道林女和洪男早於9年前已有不正當關係，從對話紀錄推算，2人光是2016到2017年期間，1年內偷腥次數高達39次。事件令李男大受打擊，同年4月離婚，並向前妻和姦夫索償100萬新台幣。

女被告只承認2次發生關係

林女不否認曾和洪男發生過2次性行為，但她辯稱，李男仗著自己是家中經濟支柱，所以施以言語暴力，所以雙方當年才分居，李男更向親友放話聲稱她失蹤，將她塑造成不負責的妻子和母親。林女又指，李男甚至在她離家3日後，就曾到警局報案，將她列為失蹤人口，沒有試圖理解和溝通，嚴重破壞其名譽，雙方早已沒有夫妻之實。

男被告辯稱不知道女方已婚

洪男否認和林女發生過性行為，認識林女後確實有「後續互動」，但他不知道她尚未離婚，2人只是聊天時，內容比較曖昧，並且曾經親密擁抱和一起出遊。

判處男女被告賠償35萬新台幣

但法官查看相關對話紀錄等證據後，發現他們交往初期，林女表明自己已婚，拒絕接納洪男口供，法官認定男女被告行為侵害到李男權益，考慮到雙方身分、經濟收入、侵害程度等所有因素，判處他們賠償35萬新台幣，案件仍可上訴。

