快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

大掃除發現妻子外遇USB！1年內39次激戰 人夫驚悉戴綠帽長達9年

香港01／ 撰文：田中貴

出軌保留「罪證」，被發現時肯定百辭莫辯！新北1名人夫指控妻子借故離家分居，直到2025年1月他在家中進行大掃除時，意外發現1隻USB，內有妻子和姦夫的曖昧對話紀錄和擁抱接吻照片，翻查紀錄才知道自己戴綠帽長達9年，估計他們1年內性交多達39次，大怒提告2人索償100萬新台幣。

李男在家中進行大掃除時，意外發現1隻USB，內有林姓妻子和洪姓姦夫的曖昧對話紀錄和擁抱接吻照片。 示意圖／ingimage
李男在家中進行大掃除時，意外發現1隻USB，內有林姓妻子和洪姓姦夫的曖昧對話紀錄和擁抱接吻照片。 示意圖／ingimage

女被告不否認和男被告曾發生2次性行為，但她辯稱，自己遭丈夫語言暴力，所以才離家分居，而且早已沒有夫妻之實。但法官經審理後，判處男女被告需賠償35萬新台幣。

疫情期間藉詞回公司上班一去不返

案件在新北地院進行審理，李姓男子和林姓女子2007年結婚，育有2名子女，但婚姻在疫情期間出現轉折，林女2021年藉詞要回公司上班，豈料一去不返，而且甚少聯絡子女，只能由李男父兼母職。

估計1年內性交多達39次

2025年1月，李男在家中進行大掃除，其間意外發現1隻塵封已久、不屬於自己的USB，於是查看內容，發現存有林女和1名洪姓男子的對話紀錄文字檔、語音檔、擁抱接吻照片等資料，對話內容涉及挑逗和性暗示的用語，甚至會以「老公」、「寶貝老婆」等親密稱呼互稱。

李男才知道林女和洪男早於9年前已有不正當關係，從對話紀錄推算，2人光是2016到2017年期間，1年內偷腥次數高達39次。事件令李男大受打擊，同年4月離婚，並向前妻和姦夫索償100萬新台幣。

女被告只承認2次發生關係

林女不否認曾和洪男發生過2次性行為，但她辯稱，李男仗著自己是家中經濟支柱，所以施以言語暴力，所以雙方當年才分居，李男更向親友放話聲稱她失蹤，將她塑造成不負責的妻子和母親。林女又指，李男甚至在她離家3日後，就曾到警局報案，將她列為失蹤人口，沒有試圖理解和溝通，嚴重破壞其名譽，雙方早已沒有夫妻之實。

男被告辯稱不知道女方已婚

洪男否認和林女發生過性行為，認識林女後確實有「後續互動」，但他不知道她尚未離婚，2人只是聊天時，內容比較曖昧，並且曾經親密擁抱和一起出遊。

判處男女被告賠償35萬新台幣

但法官查看相關對話紀錄等證據後，發現他們交往初期，林女表明自己已婚，拒絕接納洪男口供，法官認定男女被告行為侵害到李男權益，考慮到雙方身分、經濟收入、侵害程度等所有因素，判處他們賠償35萬新台幣，案件仍可上訴。

延伸閱讀：

接受試管技術終懷孕！人妻驚見USB藏夫出軌性愛片 一招怒告小三

人夫約食早餐變出軌！小三女同事內疚主動認錯 妻子驚悉崩潰怒告

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

小三是同鄉！越女激戰人夫5次 妻子養家貼錢租炮房怒告 她嬌喊：沒錢賠

他鄉遇故知，理應守望相助。1名越南女子多年前嫁來台灣，原本以為覓得幸福…

大掃除發現妻子外遇USB！1年內39次激戰 人夫驚悉戴綠帽長達9年

出軌保留「罪證」，被發現時肯定百辭莫辯！新北1名人夫指控妻子借故離家分居，直到他在家中進行大掃除時…

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親...

台南男大生將國中女帶回學校宿舍嘗禁果「賠50萬」 法院以有悔意判緩刑

陳姓男大生透過網路交友軟體認識國中二年級女學生，明知對方可能未滿14歲，仍帶回學校宿舍發生性行為；法院審理時，陳承認犯行...

東勢殯儀館前館長涉嫌性騒擾女員工 台中生管處：依法辦理無護短

台中市東勢殯儀館前館長涉及性騷擾案，台中市生命禮儀管理處今天表示，全案於接獲申訴後即依規定啟動調查程序，為確保調查結果公...

八旬男抓住7歲童手臂稱一起玩...挨告強制罪 稱「抓一下」仍判刑

84歲張姓男子見社區大樓一名7歲男童十分可愛，多次出手抓住男童；男童驚嚇向母親說「那個阿伯會抓我的手」，母親警告張不要再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。