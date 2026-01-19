快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

小三是同鄉！越女激戰人夫5次 妻子養家貼錢租炮房怒告 她嬌喊：沒錢賠

香港01／ 撰文：田中貴

他鄉遇故知，理應守望相助。1名越南女子多年前嫁來台灣，原本以為覓得幸福，但丈夫勾搭上她的女同鄉，甚至拋妻棄子，向妻子拿錢養小三，包括租「炮房」，總共激戰5次。

妻子不但賺錢養家，甚至要養小三，包括租「炮房」，於是怒告小三。（示意圖／AI生成）
妻子不但賺錢養家，甚至要養小三，包括租「炮房」，於是怒告小三。（示意圖／AI生成）

人妻憤而向小三同鄉索償30萬新台幣，雖然小三明言自己無錢，但法官經審理後，判處小三賠償25萬新台幣。

妻子賺錢養家養小三

案件在新竹地院竹北簡易庭進行審理，原告來自越南，2014年嫁到台灣，婚後和丈夫育有1名孩子。丈夫近年認識另1名越南女子，2人交往同居，交往時間由2024年11月至2025年9月，丈夫為小三租房，卻由妻子支付，甚至向妻子索取大筆款項養小三。妻子賺錢養家，卻遭到背叛，內心痛苦不堪，提告小三索償30萬新台幣。

被告聲稱無錢賠 仍被法官判處賠償25萬新台幣

小三辯稱，知道男方已婚，房子的確由男方協助承租，讓她和胞弟同住，男方前來過夜，2人曾發生5次性行為，但目前已經沒有交往，自己無錢可以賠償。

法官經審理後，被告行為明顯侵害到原告婚姻，考慮到雙方身分、地位、經濟情況等因素，判處被告賠償25萬新台幣，案件仍可上訴。

延伸閱讀：

接受試管技術終懷孕！人妻驚見USB藏夫出軌性愛片 一招怒告小三

人夫約食早餐變出軌！小三女同事內疚主動認錯 妻子驚悉崩潰怒告

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

小三是同鄉！越女激戰人夫5次 妻子養家貼錢租炮房怒告 她嬌喊：沒錢賠

他鄉遇故知，理應守望相助。1名越南女子多年前嫁來台灣，原本以為覓得幸福…

大掃除發現妻子外遇USB！1年內39次激戰 人夫驚悉戴綠帽長達9年

出軌保留「罪證」，被發現時肯定百辭莫辯！新北1名人夫指控妻子借故離家分居，直到他在家中進行大掃除時…

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親...

台南男大生將國中女帶回學校宿舍嘗禁果「賠50萬」 法院以有悔意判緩刑

陳姓男大生透過網路交友軟體認識國中二年級女學生，明知對方可能未滿14歲，仍帶回學校宿舍發生性行為；法院審理時，陳承認犯行...

東勢殯儀館前館長涉嫌性騒擾女員工 台中生管處：依法辦理無護短

台中市東勢殯儀館前館長涉及性騷擾案，台中市生命禮儀管理處今天表示，全案於接獲申訴後即依規定啟動調查程序，為確保調查結果公...

八旬男抓住7歲童手臂稱一起玩...挨告強制罪 稱「抓一下」仍判刑

84歲張姓男子見社區大樓一名7歲男童十分可愛，多次出手抓住男童；男童驚嚇向母親說「那個阿伯會抓我的手」，母親警告張不要再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。