國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親得知報警；澎湖地院查少女出生時間在案發時已滿14歲無誤，審酌顏無前科，深具悔意且和少女達成和解，判處5月徒刑，緩刑2年，條件為向公庫支付2萬元，接受教育輔導4場次。

澎湖地院判決指出，一名就讀國一的少女，於前年2月透過網路交友認識當油漆工的顏姓男子，2人交往期間，少女向顏男表示，自己晚讀1年，年齡已14歲。

雙方交往4個月後，2人在顏男住處發生性交行為，因少女天亮後才返家，經母親追問下，才說出和顏男發生性行為之事，母親憤而報警；顏男被澎湖地檢署依妨害性自主罪提起公訴。

案經澎湖地院審理，法官調查少女出生年月日，和顏男發生性行為，的確為14歲以上未滿16歲之人，審酌顏男行為時年輕氣盛，和少女在兩情相悅下發生性交行為，惡性尚非重大；因顏男犯後均坦承犯行，深具悔意，考量和少女達成和解，判處5月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於本判決確定翌日起6月內，向公庫支付2萬元，並應依檢察官執行命令完成認知教育輔導4場次。

澎湖一名國一少女和油漆工網路交友成男女朋友，雙方發生性行為，法官判油漆工5月徒刑，緩刑2年。（示意圖）圖／取自Ingimage
澎湖一名國一少女和油漆工網路交友成男女朋友，雙方發生性行為，法官判油漆工5月徒刑，緩刑2年。（示意圖）圖／取自Ingimage

澎湖 性關係 性行為 妨害性自主

