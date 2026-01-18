東勢殯儀館前館長涉嫌性騒擾女員工 台中生管處：依法辦理無護短

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢殯儀館前館長涉及性騷擾案，台中市生命禮儀管理處今天表示，全案於接獲申訴後即依規定啟動調查程序，為確保調查結果公平與客觀，成立專案調查委員，委員會成員除機關代表外，外部專家學者及社會公正人士比例達全體委員二分之一以上，調查與決議均參考外部委員專業意見辦理，相關程序均依規定進行，確保公開透明。

媒體今天報導前館長涉嫌性騷擾案，被控當事人只被記申誡不公平；生管處說明，人事處置部分，生管處於事件發生後，已依法將該員自原「館長」主管職務調整為公所之「非主管職務」，以解除其行政管理權責，落實必要之風險隔離措施。前館長亦依規定核予申誡處分，相關處分將依法反映於年度考績及陞遷評分。

生管處強調，對於性別平等事件一向秉持零容忍原則，所有處置均係依外部委員參與之調查結果，依法、依程序審慎辦理，並無外界所稱不當護短情事。

另有關公務員與助理間之相關爭議，已由司法機關依法偵辦中。生管處於行政上考量雙方工作及生活實際情形，將助理調整至離其住處較近之太平納骨塔服務，該公務員則支援清明專案相關業務，相關調整均屬業務安排，並無調升情事，經過人事調整，目前東勢館已大幅改善辦公氛圍。生管處表示，未來將持續加強內部教育訓練與宣導，致力營造安全、友善職場環境。

台中市東勢殯儀館前館長涉嫌性騷擾案件，台中市生管處今天說明，依法辦理、絕無不當護短。圖／本報資料照片
