八旬男抓住7歲童手臂稱一起玩...挨告強制罪 稱「抓一下」仍判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

84歲張姓男子見社區大樓一名7歲男童十分可愛，多次出手抓住男童；男童驚嚇向母親說「那個阿伯會抓我的手」，母親警告張不要再碰觸，結果張又抓住男童左手臂，稱想一起玩，母親報警提告。台南地院審理時，張稱抓一下就放開，仍依強制罪判處拘役30天。可上訴。

判決書指出，張姓男子與一名7歲男童均是台南市北區一間社區大樓的住戶，張稱男童很可愛，已經多次用手抓住男童手臂，男童母親先前已告知兒子對此感到不適、恐懼，不同意再被張觸碰；去年3月6日下午2時許，張又再次抓住男童手臂，要求一起玩，母親報警處理。

檢方偵訊時，男童母親證稱，當時大女兒跟男朋友在社區大樓一樓理髮店剪頭髮，兒子在旁邊，張姓男子突然衝進店裡抓她兒子；兒子過去已因被張抓住而嚇到，甚至導致手臂會紅腫，兒子後來看到張都會感到害怕，前年已經跟張講過不要再這樣，也提醒兒子要遠離張。

男童姊姊證稱，不知道張為什麼抓住弟弟，張已經做了很多次，讓弟弟感到害怕；當天張再次抓弟弟，弟弟躲到她旁邊哭了，並不想跟張玩。男童姊姊男友則表示，當時先看到張臉貼在玻璃門往理髮店內看，後來張就伸手抓住男童左手大臂，他馬上拍掉，要張離開，張還說「不然要怎樣」。

張姓男子否認犯行，承認有抓到男童的手，立即鬆開；他辯稱自己80幾歲，看到男童這麼活潑可愛，過去就曾逗男童玩，男童母親都沒有制止過。張表示，當天用右手抓男童一下就放開，沒有限制任何活動自由，他沒有這個能力也沒有這個權利，哪來妨害自由，他百思不解。

合議庭認為，張確實有出手抓住男童的手，男童母親過去已曾告知張不得再有類似行為，男童沒有同意與張去外面玩，且表現出害怕的狀態，認定張的強制罪犯行事證明確；張所辯與事實不符，不足採信，張聲請對男童母親測謊，並無調查必要。

合議庭審酌，張對兒童犯強制罪，應依違反兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一，因當時犯案時為83歲成年人，依法減輕其刑；張與男童同為大樓住戶，張未能尊重兒童意願，先前已多次因出手抓其手臂而使被害人驚嚇不安情緒，經男童母親制止仍未改善，判處拘役30日。

84歲張姓男子見社區大樓一名7歲男童十分可愛，多次出手抓住男童，經男童母親警告，他仍抓住男童左手臂，稱想一起玩。本報資料照片
